به گزارش خبرگزاری مهر، تخصیص ارز ماشین‌آلات صنعت سلامت، تأمین مواد پلیمری و افزایش مدت اعتبار ثبت سفارش کالاهای سلامت، سه محور اصلی نشست فدراسیون اقتصاد سلامت ایران با معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود؛ نشستی که با هدف رفع موانع تولید و تسهیل تأمین نیازهای صنعت سلامت برگزار شد.

بر اساس اعلام اتاق ایران، اعضای هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت در نشستی با حضور رضا انصاری معاون، هما الوندی مدیرکل دفتر صنایع غذایی و بارانی، مدیرکل ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت درباره تسریع تأمین ارز و تسهیل ثبت سفارش ماشین‌آلات در صنعت سلامت، به توافق رسیدند.

بررسی وضعیت تخصیص ارز ماشین‌آلات صنعت سلامت، محور این نشست بود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، سازمان غذا و دارو دو فهرست از نیازهای ارزی این حوزه را به وزارت صمت ارسال کرده است؛ فهرست نخست شامل ماشین‌آلات ثبت سفارش ‌شده به ارزش حدود ۳۰ میلیون دلار است که در انتظار معرفی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز قرار دارد.

فهرست دوم نیز مربوط به پرونده‌های جدیدی به ارزش حدود ۵۰ میلیون دلار است که به دلیل تعریف نشدن سهمیه ارزی، هنوز امکان ثبت سفارش آن‌ها فراهم نشده است.

در این راستا مقرر شد معاون صنایع عمومی وزارت صمت با مکاتبه با وزیر صمت، تخصیص ارز ماشین‌آلات ثبت سفارش‌شده را پیگیری کند.

همچنین قرار شد با استناد به مصوبه هیئت وزیران درباره اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار برای تأمین ماشین‌آلات صنعت سلامت، درخواست تعریف سهمیه ارزی جدید و فعال‌سازی آن در سامانه مربوطه ارائه شود.

در بخش دیگری از جلسه، وزارت صمت اعلام کرد صنعت سلامت در اولویت خرید مواد پلیمری از بورس کالا قرار گرفته است.

همچنین بر اساس استعلام انجام شده از دو شرکت فعال، خرید این مواد بدون مزایده و با کف قیمت برای شرکت‌های حوزه سلامت اجرایی شده است.

افزایش اعتبار ثبت سفارش کالاهای سلامت نیز از دیگر موضوعات این نشست بود.

بر اساس اعلام واحد حقوقی وزارت صمت، اعتبار ثبت سفارش به شش ماه و مهلت تمدید آن به سه ماه افزایش یافته است؛ تصمیمی که از سوی نمایندگان فدراسیون اقتصاد سلامت، گامی در جهت تسهیل فرآیندهای تأمین و تولید ارزیابی شد.