اخذ گواهی بازرسی در مبدأ پیش از حمل کالا الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، دریافت گواهینامه بازرسی در مبدأ (COI) را برای واردات کالاهای اساسی الزامی اعلام کرد؛ اقدامی که با هدف تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق و ارتقای نظارت بر کیفیت کالاهای اساسی وارداتی اجرا میشود.
بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، بنابر بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران، تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی موظف هستند پیش از حمل محموله، نسبت به اخذ گواهینامه بازرسی در مبدأ (Certificate of Inspection - COI) از شرکتهای معتبر بینالمللی اقدام کنند.
ارائه گواهینامه بازرسی در مبدأ از این پس یکی از الزامات اصلی فرآیند ارزیابی انطباق کالاهای اساسی وارداتی در سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و عدم ارائه آن میتواند موجب بروز مشکل در فرآیند بررسی و ترخیص کالا شود.
بر اساس فهرست اعلامی، این الزام شامل طیفی از کالاهای اساسی از جمله گندم معمولی، ذرت دامی، دانه سویای تراریخته، روغن خام پنبهدانه، روغن خام آفتابگردان، روغن خام نیشکر، روغن خام و روغن تصفیهشده (R.B.D)، کنجاله سویا (Oil-cake) و سایر آخالهای جامد حاصل از استخراج روغن سویا و همچنین برخی دیگر از اقلام مشمول تعرفههای اعلامی میشود.
واردکنندگان باید پیش از حمل کالا، هماهنگیهای لازم را با شرکتهای بازرسی مورد تأیید انجام داده و گواهینامه مربوطه را دریافت کنند تا فرآیند ارزیابی انطباق کالا در زمان ورود به کشور بدون وقفه انجام شود.
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