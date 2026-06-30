به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، عطاالله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با بیان اینکه علوم شناختی به دلیل ماهیت چندوجهی با تلاقی سایر علوم، مرزهای جدید دانش را ترسیم کرده است، گفت : توسعه علوم شناختی نیازمند متخصصان میان‌رشته‌ای است.

وی افزود: مراکز علمی و دانشگاه‌ها به عنوان تولیدکنندگان دانش، نقش موتورهای محرک فناوری را ایفا می‌کنند.

پورعباسی با تاکید بر اینکه توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، تنها یک فعالیت علمی نیست، بلکه یک «سرمایه‌گذاری راهبردی» محسوب می شود، تصریح کرد: مراکز علمی و دانشگاهی با ایفای نقش خود در این زنجیره، پیشران رشد علم محسوب می‌شوند و تضمین‌کننده امنیت سلامت شناختی و پایداری سرمایه انسانی کشور در آینده‌ هستند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی خاطرنشان کرد: مراکز دانشگاهی و پژوهشی در توسعه علوم شناختی در امر تولید دانش پایه و حرکت در مرزهای علمی، تربیت نیروی انسانی متخصص، خلق فناوری‌های نوین و توسعه زیست‌بوم علوم و فناوری‌های شناختی نقش بنیادی و تاثیرگذار بر عهده دارند.

وی با تاکید بر استمرار سیاست‌های حمایتی ستاد توسعه علوم و فناوری‌‎های شناختی از فعالیت‌ها و دستاوردها پژوهشی و فناورانه حوزه شناختی در مراکز علمی و دانشگاهی، خواستار افزایش تعامل، مشارکت و همکاری‌های گسترده متخصصان، محققان، اساتید و فناوران برای دستیابی به ابزارها و تجهیزات مورد نیاز کشور در حوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی شد.