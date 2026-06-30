تصویب بودجه ۹ همتی برای رفع تنش آبی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به شرایط کلی آبی کشور خاطرنشان کرد: با گذشت شش سال خشکسالی، در سال آبی ۱۴۰۴ بارش‌ها در برخی مناطق وضعیت را بهبود بخشیده است، با این حال استان‌های تهران، مرکزی، همدان و شهر مشهد هم‌چنان با تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

به گفته او ۵۸ شهر در ۲۳ استان با تنش منابع آبی مواجه هستند.

او تاکید کرد: دولت برنامه‌ریزی کرده است تا امسال تنش آبی در سطح کشور نداشته باشیم و برای این منظور ۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار تصویب شده است که به‌تدریج هزینه خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به برنامه‌های دولت چهاردهم برای آب‌رسانی به روستاها اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید تا پایان این برنامه ۱۰ هزار روستا آبرسانی شوند.

امینی افزود: در سال گذشته ۲۳۰۰ روستا آبرسانی شد و برای سال ۱۴۰۵ نیز اعتباری بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد ریال از جدول «۱۰ ج» و ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل بند «م» ماده ۲۸ بودجه در نظر گرفته شده است که با بهره‌گیری از این منابع ۲۰۰۰ روستای دیگر آبرسانی خواهند شد.

هاشم امینی در حاشیه نشست بررسی تنش آبی در بخش قمصر و جوشقان که به دعوت حسین عبدلی نماینده مردم شهرستان نطنز، بادرود و قمصر انجام شد با اعلام این مطلب گفت: مشکلات آب روستاهای بخش قمصر به دلیل خاستگاه گردشگری این منطقه، نیازمند رسیدگی فوری است و طرح‌های اصلاح شبکه، احداث مخزن ذخیره، ایجاد خط انتقال و تقویت منابع آبی آن در دستور کار قرار دارد.

او درباره وضعیت شهرهای این بخش افزود: در شهر جوشقان تصمیم ترکیبی برای اجرای مجدد طرح فاضلاب اتخاذ شده است و همچنین تامین آب شرب شهر قمصر با تزریق اعتبارات ملی و همراهی مسئولان شهرستان محقق می‌شود، اما مردم نیز باید در مدیریت مصرف و نگهداری از شبکه همکاری کنند.