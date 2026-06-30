به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: نظام ارجاع با ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی، از مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی جلوگیری کرده و نقش مؤثری در کاهش هزینههای درمانی و پیشگیری از موازیکاریهای تشخیصی ایفا میکند.
وی افزود: در شرایط فعلی، برخی بیماران بدون طی فرآیند صحیح درمان، به صورت مستقیم به پزشکان متخصص مراجعه میکنند که این امر علاوه بر تحمیل هزینههای مضاعف، موجب اتلاف وقت و سردرگمی در روند درمان میشود.
فرماندار زرندیه ادامه داد: در چارچوب پزشک خانواده، یک پزشک عمومی مشخص با اشراف بر سوابق پزشکی بیمار، فرآیند تشخیص و درمان را بر اساس دستورالعملهای مصوب هدایت کرده و در صورت نیاز، ارجاع به سطوح تخصصی را انجام میدهد.
احمدی با اشاره به تجارب بینالمللی و نتایج اجرای پایلوت این طرح در استانهای فارس و مازندران تصریح کرد: هرچند اجرای شهری نظام ارجاع در کشور در مراحل اولیه قرار دارد،اما زیرساختهای علمی و اجرایی آن بهگونهای طراحی شده که قابلیت توسعه در کلانشهرها را نیز دارد و میتواند به عنوان الگویی کارآمد در مدیریت خدمات سلامت مورد استفاده قرار گیرد.
وی با تأکید بر تقدم پیشگیری بر درمان تصریح کرد: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای هر شهروند، استمرار خدمات بهداشتی، توزیع عادلانه خدمات درمانی و کاهش هزینههای سربار از مهمترین دستاوردهای این نظام است؛ موضوعی که تجربه موفق آن در حوزه پزشکی روستایی و مراکز درمانی وابسته به صنایع نیز مؤید کارآمدی این رویکرد است.
احمدی با اشاره به عزم مجموعه علوم پزشکی برای اجرای مؤثر این برنامه اظهار کرد: با وجود برخی چالشهای اجرایی، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، همراهی مردم و حمایت وزارت بهداشت میتواند زمینه تحقق کامل اهداف نظام ارجاع را فراهم کند، چراکه تقویت این ساختار، گامی راهبردی در مسیر اصلاح و پایداری نظام سلامت کشور به شمار میرود.
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