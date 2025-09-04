نعمت اله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال جاری بروز بیماری‌های واگیردار، افزایش چشمگیری نداشته و تمامی موارد مشکوک تحت مراقبت و آموزش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در حوزه بیماری‌های مشترک انسان و دام، تاکنون ۲۸ مورد تب مالت شناسایی شده و تمامی اقدامات پیشگیرانه مانند جوشاندن شیر و واکسیناسیون دام‌ها انجام شده، مورد مشکوکی از تب کریمه کنگو گزارش نشده و مراقبت‌های روتین ادامه دارد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص حیوان‌گزیدگی نیز اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۶۶ مورد مراجعه به علت گزش حیوانات ثبت شده و تمامی افراد واکسینه و درمان شده‌اند، توصیه می‌شود افراد از تحریک حیوانات خودداری کرده و در صورت بروز خراش ناشی از گزش به مراکز پیشگیری هاری مراجعه کنند.

واکسیناسیون کودکان و سالمندان

عزیزی با اشاره به اجرای برنامه واکسیناسیون افزود: پوشش واکسیناسیون کودکان، بالای ۹۵ درصد است و سالمندان می‌توانند واکسن آنفلوآنزا را از نیمه دوم شهریور از داروخانه‌ها تهیه و تزریق کنند.

وی گفت: سرطان سینه، شایع‌ترین سرطان در زنان شهرستان و کشور است و غربالگری و تشخیص زودهنگام آن به عنوان اولویت بیماری‌های غیرواگیر در سال جاری در حال اجرا است، مداخلات لازم از جمله همکاری با اداره کمیته امداد و بهزیستی برای ارائه خدمت به مددجویان تحت پوشش نیز ادامه دارد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه افزود: هفت درصد جمعیت هدف زنان از نظر سرطان سرویکس و پستان و چهار درصد جمعیت هدف از نظر سرطان کولورکتال غربالگری شده‌اند، سرطان بیماری خاموشی است که در مراحل اولیه بدون علامت است و زمانی که علائم ظاهر می‌شود، کنترل آن دشوار می‌شود که ضروری است جمعیت هدف و گروه‌های پرخطر جهت غربالگری به مراکز سلامت مراجعه کنند.

عزیزی همچنین به فعالیت‌های واحد بهداشت محیط اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون تمامی واحدهای صنفی و عمومی تحت بازرسی قرار گرفتند و نمونه‌برداری از مواد غذایی و آب انجام شد، موارد معدوم‌سازی مواد غذایی و ارجاع به تعزیرات و مراجع قضائی نیز ثبت شده است.

وی افزود: تنها حدود ۳۰ درصد شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری طی ۱۰ سال گذشته تکمیل شده و در برخی نقاط فاضلاب خانگی به معابر عمومی تخلیه می‌شود، این موضوع علاوه بر ضرورت تسریع در تکمیل شبکه، نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی همکاری بین‌بخشی و مشارکت مردم است تا احتمال بروز بیماری‌های منتقله کاهش یابد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه همچنین به بحران کمبود آب و افزایش استفاده از پلاستیک‌های یک‌بار مصرف اشاره کرد و گفت: قطعی طولانی آب در روستاها، روند گندزدایی شبکه توزیع را با مشکل مواجه کرده و مصرف روزافزون پلاستیک موجب افزایش ضایعات و آلودگی محیط زیست شده است، آموزش و فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی آن با موارد تأیید شده ضروری است.

عزیزی تأکید کرد: واحد بهداشت محیط با انجام بازدیدها، نمونه‌برداری‌ها و رسیدگی به شکایات مردمی، سلامت محیط و شهروندان را به طور مستمر پایش می‌کند و اقدامات پیشگیرانه در تمام نقاط شهرستان ادامه دارد.