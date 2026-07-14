نظری: سه شهرستان مرکزی پایلوت اجرای پزشک خانواده شهری شدند

جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام سلامت کشور و از تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن، دولت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۷ این برنامه را در سراسر کشور اجرایی کند.

وی افزود: این طرح از ابتدای مردادماه به‌صورت پایلوت در شهرستان محلات و بخش‌هایی از شهرستان‌های خمین و زرندیه اجرا می‌شود و گامی مهم در مسیر تحول نظام سلامت استان به شمار می‌رود.

نظری تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی اراک از ابتدای سال جاری با فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، مقدمات اجرای این طرح را در استان فراهم کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون پزشک خانواده عمدتاً در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شد، اما در استان مرکزی برای نخستین‌بار این برنامه در جمعیت شهری و در شهرستان‌های محلات، خمین و زرندیه عملیاتی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اهداف اجرای پزشک خانواده شهری تاکید کرد: کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، ساماندهی مسیر دریافت خدمات درمانی، کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان و ارتقای شاخص‌های سلامت از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

وی افزود: یکی از مزیت‌های مهم اجرای این برنامه، کاهش سهم پرداختی بیماران در خدمات تخصصی دولتی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد است.

نظری بیان کرد: همچنین هر فرد تحت پوشش پزشک خانواده، سالانه چهار نوبت ویزیت رایگان توسط پزشک خانواده دریافت خواهد کرد که هزینه آن از سوی دولت تأمین می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اجرای نظام ارجاع الکترونیک در قالب این طرح گفت: برای نخستین‌بار ارجاع بیماران از پزشک خانواده به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و بیماران بدون سردرگمی می‌توانند نوبت و زمان مراجعه خود را از طریق سامانه دریافت کنند.

وی افزود: حتی در شرایطی که پزشک متخصص مورد نیاز در شهرستان محل سکونت بیمار حضور نداشته باشد، امکان دریافت نوبت از مراکز درمانی اراک به‌صورت الکترونیکی فراهم شده است.

نظری تصریح کرد: اجرای پزشک خانواده موجب تقویت ارتباط میان سطح یک و سطح دو خدمات سلامت می‌شود و پزشکان خانواده و متخصصان در یک فرآیند منسجم، روند درمان بیماران را پیگیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: تکمیل پرونده الکترونیک سلامت تمامی شهروندان از اهداف مهم این برنامه است تا سوابق درمانی، آزمایش‌ها، تصویربرداری‌ها و خدمات سلامت افراد در یک سامانه ثبت شود و پزشکان در نقاط مختلف کشور امکان دسترسی به اطلاعات درمانی بیماران را داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از تقویت تیم‌های سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت خبر داد و گفت: در کنار پزشکان خانواده، کارشناسان تغذیه، روانشناسی و دیگر اعضای تیم سلامت نیز مستقر خواهند شد تا خدمات پیشگیرانه، آموزشی و مشاوره‌ای ارائه و فرهنگ خودمراقبتی در جامعه تقویت شود.

وی تاکید کرد: با همکاری مسئولان و خیرین شهرستان محلات، زیرساخت‌های لازم برای اسکان پزشکان فراهم شده است و با جذب پزشکان جدید، به‌تدریج به هدف استقرار یک پزشک خانواده به ازای هر سه هزار نفر جمعیت دست خواهیم یافت.

نظری افزود: اجرای کامل این برنامه، زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های سلامت، کاهش هزینه‌های درمان، کنترل بیماری‌های غیرواگیر و دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات سلامت خواهد شد.