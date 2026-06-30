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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

ادوات صید ممنوعه در آب‌های بوشهر توقیف شد

ادوات صید ممنوعه در آب‌های بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر، از کشف و توقیف ۶ طاقه تور ممنوعه محاصره‌ای (پرساین) به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان تنگستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح عملیاتی مقابله با صیدهای مخرب و ممنوعه و با هدف صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان، پس از دریافت اخبار دقیق و انجام هماهنگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، عملیات مشترکی با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر و مرزبانی در شهرستان تنگستان اجرا شد.

وی افزود: این عملیات با سرپرستی اینجانب و با مشارکت پرویز احمدی، فرمانده پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری، شاهرخ اکبری، فرمانده پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر و نیروهای مرزبانی استان، پس از اخذ دستورات قضایی لازم انجام شد و در جریان پایش اسکله «کری» شهرستان تنگستان، یک فروند تشت قایق فاقد موتور شناسایی شد که در بازرسی از آن، ۶ طاقه تور کاملاً ممنوعه محاصره‌ای (پرساین) به همراه متعلقات آن شامل سرب‌ها و حلقه‌های مخصوص کشف و توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با بیان اینکه ارزش تقریبی ادوات مکشوفه حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان صید و صیادی، این تجهیزات از جمله ادوات کاملاً ممنوعه بوده و استفاده از آن‌ها خسارات جبران‌ناپذیری به ذخایر آبزیان، به‌ویژه آبزیان نابالغ و چرخه طبیعی بازسازی ذخایر وارد می‌کند.

سرهنگ منفردیان با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت در برخورد با صید غیرمجاز خاطرنشان کرد: تعامل سازنده و هدفمند با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات صیادی و حفاظت از سرمایه‌های دریایی استان دارد و این گشت‌ها و عملیات‌های مشترک با قوت ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با قدردانی از همکاری فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، نیروهای پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری و شهرستان بوشهر، اظهار داشت: پرونده قضایی این پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده و شناسایی مالک ادوات مکشوفه نیز از طریق اقدامات اطلاعاتی و منابع محلی در دست پیگیری است.

کد مطلب 6875577

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