به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح عملیاتی مقابله با صیدهای مخرب و ممنوعه و با هدف صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان، پس از دریافت اخبار دقیق و انجام هماهنگیهای اطلاعاتی و عملیاتی با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، عملیات مشترکی با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر و مرزبانی در شهرستان تنگستان اجرا شد.
وی افزود: این عملیات با سرپرستی اینجانب و با مشارکت پرویز احمدی، فرمانده پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری، شاهرخ اکبری، فرمانده پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر و نیروهای مرزبانی استان، پس از اخذ دستورات قضایی لازم انجام شد و در جریان پایش اسکله «کری» شهرستان تنگستان، یک فروند تشت قایق فاقد موتور شناسایی شد که در بازرسی از آن، ۶ طاقه تور کاملاً ممنوعه محاصرهای (پرساین) به همراه متعلقات آن شامل سربها و حلقههای مخصوص کشف و توقیف شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر با بیان اینکه ارزش تقریبی ادوات مکشوفه حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان صید و صیادی، این تجهیزات از جمله ادوات کاملاً ممنوعه بوده و استفاده از آنها خسارات جبرانناپذیری به ذخایر آبزیان، بهویژه آبزیان نابالغ و چرخه طبیعی بازسازی ذخایر وارد میکند.
سرهنگ منفردیان با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت در برخورد با صید غیرمجاز خاطرنشان کرد: تعامل سازنده و هدفمند با فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات صیادی و حفاظت از سرمایههای دریایی استان دارد و این گشتها و عملیاتهای مشترک با قوت ادامه خواهد یافت.
وی در پایان با قدردانی از همکاری فرماندهی مرزبانی استان بوشهر، نیروهای پایگاه حفاظت منابع آبزیان عامری و شهرستان بوشهر، اظهار داشت: پرونده قضایی این پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده و شناسایی مالک ادوات مکشوفه نیز از طریق اقدامات اطلاعاتی و منابع محلی در دست پیگیری است.
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