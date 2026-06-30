به گزارش خبرنگار مهر، سعیده صباغ سجادیه ظهر سهشنبه در نشست خبری کمیته بهداشت و درمان ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع که در بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد، ضمن تشریح تمهیدات ویژه حوزه سلامت برای این مراسم، اظهار کرد: با توجه به اهمیت و گستردگی مراسم بدرقه شهید، دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه مدیریت بیمارستانی به صورت کامل بسیج شده است.
مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به سطحبندی مراکز درمانی افزود: ۱۲ بیمارستان تروما به عنوان خط اول درمان در حالت آمادهباش کامل برای ایجاد ظرفیت پذیرش حداکثری قرار گرفتهاند و سایر بیمارستانهای دولتی و خصوصی نیز آمادگی کامل برای پذیرش بیماران را دارند. در مجموع برای پیشگیری از هرگونه کمبود، پیشبینیهای لازم برای تأمین ۲۴۰۰ تخت بیمارستانی انجام شده است.
وی از ایجاد ۲۰ مرکز پزشکی پیشرفته (EMP) در محل برگزاری مراسم خبر داد و گفت: با همکاری دانشگاههای قطب، مراکز درمانی سیار با ظرفیت ۱۰ تا ۴۰ تخت و با حضور کادر تخصصی شامل پزشکان طب اورژانس، پزشکان عمومی و پرستاران در کنار اتوبوسآمبولانسها مستقر شدهاند تا خدمات درمانی در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
صباغ ضمن توصیه اکید به مادران باردار برای مشورت با پزشک پیش از حضور در مراسم، تأکید کرد: آمادگی کامل برای ارائه خدمات ویژه به مادران باردار و بیماران خاص از جمله بیماران دیالیزی در نظر گرفته شده است. همچنین بخشهای بهداشت روان و مددکاری نیز در بیمارستانهای سیار جهت ارائه خدمات مشاوره و حمایتی پیشبینی شده است.
مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کادر درمان اشاره کرد و گفت: تمامی مرخصیهای کادر درمان و متخصصان مستقر در بیمارستانها و مراکز درمانی لغو شده است.
وی همچنین از فعالیت ۲۴ ساعته آزمایشگاههای دولتی و همکاری آزمایشگاههای خصوصی منتخب در مسیر مراسم خبر داد.
صباغ با اشاره به جلسات هماهنگی با سازمان انتقال خون تصریح کرد: دپوی خونی ویژهای برای بیمارستانهای خط اول و مراکز صحرایی در نظر گرفته شده تا در صورت نیاز به عملهای جراحی فوری، هیچگونه خللی در روند درمان ایجاد نشود.
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