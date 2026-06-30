به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفر شامگاه سه شنبه در نشست ستاد هماهنگی استقبال از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع «آقای شهید ایران» با تسلیت ایام محرم و شهادت رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: مردم ایران در روزهای گذشته با حضور مستمر و پرشور خود در صحنه بار دیگر وفاداری و حمایت خود از نظام و ولایت را به نمایش گذاشتند و این حضور جلوهای کمنظیر از انسجام و همبستگی ملی بود.
فرماندار قوچان با بیان اینکه مردم با وجود همه فشارهای اقتصادی و مشکلات موجود همچنان در کنار نظام ایستادهاند، افزود: هر خدمتی که مسئولان برای مردم انجام دهند تنها بخش کوچکی از ایثار، همراهی و وفاداری آنان را جبران خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع شهید ایران در روزهای آینده گفت: این مراسم از مهمترین رویدادهای کشور خواهد بود و پیشبینی میشود جمعیت گستردهای از زائران و عزاداران از محور قوچان عبور کنند از این رو مسئولیت مدیران دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات مطلوب دوچندان است.
فرزادفر با تأکید بر ضرورت تبعیت از تدابیر نظام و مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: همه مسئولان موظفند در اجرای تصمیمات و دستورالعملهای ابلاغی با وحدت، همدلی و انسجام کامل عمل کنند تا این رویداد ملی به بهترین شکل برگزار شود.
وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران در جلسه هماهنگی اظهار کرد: حضور مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات مرتبط با این رویداد ضروری است و اعزام جانشین بدون هماهنگی قابل قبول نیست چرا که ارزیابی عملکرد مدیران در این ایام بهصورت جدی انجام خواهد شد.
فرماندار قوچان با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی کامل دستگاهها تصریح کرد: هیچ دستگاهی حق ندارد در این ایام از آمادگی خارج شود و مدیران باید ضمن انجام امور جاری سازمانها برای مدیریت هرگونه شرایط احتمالی نیز آماده باشند.
وی افزود: در مسیر تردد زائران آغاز هرگونه حفاری جدید ممنوع است و دستگاههای خدماترسان باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند تا اختلالی در تردد زائران ایجاد نشود.
فرزادفر بر ضرورت فضاسازی مناسب در سطح شهر و ادارات تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها موظفند متناسب با حال و هوای این ایام نسبت به فضاسازی محیطهای اداری و شهری اقدام کنند و در کنار آن خدمات مورد نیاز مردم و زائران را بدون وقفه ارائه دهند.
وی ادامه داد: دستگاههایی همچون شرکت نفت، اتاق اصناف، رستورانها، تعمیرگاههای خودرو و سایر مراکز خدماتی باید با نظارت دقیق خدمات مورد نیاز زائران را با کیفیت مناسب، قیمت منصفانه و بدون هیچگونه اجحاف ارائه کنند تا خاطرهای شایسته از میزبانی مردم قوچان در ذهن زائران باقی بماند.
فرماندار قوچان همچنین بر تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی و سطح شهر تأکید و تصریح کرد: با توجه به احتمال افزایش حجم ترافیک همه دستگاههای مرتبط باید برای مدیریت تردد و جلوگیری از ایجاد گرههای ترافیکی همکاری لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه احتمال اسکان بخشی از زائران در قوچان است، اظهار کرد: دستگاههایی که از امکانات و فضاهای مناسب برخوردار هستند باید این ظرفیتها را برای اسکان نیروهای عملیاتی، عوامل اجرایی و در صورت نیاز زائران آماده کنند تا در صورت بروز شرایط پیشبینینشده امکان ارائه خدمات فراهم باشد.
فرزادفر با یادآوری اینکه اینکه نگاه کشور به نحوه برگزاری این مراسم خواهد بود، خاطرنشان کرد: همه مدیران باید با تمام توان و ظرفیت پای کار باشند زیرا کوچکترین ضعف در ارائه خدمات میتواند بازتاب گستردهای داشته باشد و در مقابل میزبانی شایسته مردم قوچان نیز میتواند تصویری ماندگار از این شهرستان در خاطره زائران و افکار عمومی کشور ثبت کند.
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