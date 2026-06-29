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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

راه‌های ارتباطی اطلاع از اسکان زائران تشییع رهبر شهید در مشهد اعلام شد

راه‌های ارتباطی اطلاع از اسکان زائران تشییع رهبر شهید در مشهد اعلام شد

مشهد- سخنگوی ستاد بدرقه امام شهید ایران در مشهد گفت: راه‌های ارتباطی اطلاع از اسکان زائران مراسم بدرقه امام شهید ایران در مشهد اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاد از اعلام راه‌های ارتباطی دریافت اطلاعات و رزرو اسکان زائران خبر داد و اظهار کرد: بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفرشب ظرفیت اسکان برای میزبانی از زائران در مشهد آماده شده است.

سخنگوی ستاد بدرقه امام شهید ایران در مشهد گفت: تاکنون ۷ هزار و ۹۵۱ مرکز اقامتی برای پذیرش زائران آماده شده و در قالب طرح «هم‌محله امام رضا(ع)» نیز هزار و ۷۵۸ مکان مردمی به شبکه اسکان افزوده شده است. وی افزود: زائران می‌توانند برای اطلاع از ظرفیت مراکز اسکان با سامانه ۰۵۱۳۷۰۴۵ تماس بگیرند و برای ثبت خدمات اسکان، اطعام و نذر خدمت و نهایی‌سازی محل اقامت خود به نشانی https://zaer.masjedona.ir مراجعه کنند.

وی از زائران و مشتاقان درخواست کرد پیش از عزیمت به مشهد، از طریق این راه‌های ارتباطی محل اسکان خود را نهایی کنند تا خدمت‌رسانی با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6874028

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