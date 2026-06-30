تمهیدات ویژه درمانی مشهد با حضور گسترده نیروهای پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی ظهر سه شنبه در نشست خبری کمیته بهداشت و درمان ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید از معرفی بیش از یکهزار و ۳۰۰ نیروی پرستاری برای تأمین خدمات درمانی در ایام برگزاری مراسم تشییع خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش چندبرابری جمعیت مشهد در این ایام، تمهیدات ویژهای برای مدیریت بار درمانی اندیشیده شده است.
مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: به طور معمول نیز در طول سال با کمبودهایی در حوزه پرستاری مواجه هستیم، اما در زمان برگزاری مراسم تشییع و با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت، بار درمانی بیمارستانهای مشهد به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: علاوه بر انجام وظایف روزمره کادر درمان، برنامهریزیهای لازم برای تقویت نیروهای پرستاری انجام شده است. در همین راستا، مکاتباتی با دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی منطقه آمایشی ۹ کشور شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی انجام شده است.
صادقی ادامه داد: تا صبح امروز یکهزار و ۲۰۰ نیروی پرستاری معرفی شده بودند که این تعداد در حال حاضر به بیش از یکهزار و ۳۰۰ نفر رسیده و پیشبینی میشود این آمار افزایش یابد.
مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به همکاری گسترده نهادهای مختلف تصریح کرد: بسیج جامعه پزشکی، سازمان نظام پرستاری، بیمارستانهای تابعه دانشگاه، بیمارستانهای خصوصی و شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها در این زمینه همکاری داشتهاند و نیروهای خود را معرفی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: چیدمان نیروها بر اساس مراکز تعیینشده در برنامهها انجام خواهد شد و در مراکز اصلی و مسیرهای پیشبینیشده مستقر میشوند. همچنین ۳۵۰ تیم واکنش سریع دو نفره متشکل از ۷۰۰ نیروی پرستاری با تجهیزات کامل در مسیرهای برگزاری مراسم و در میان جمعیت حضور خواهند داشت تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات فوری ارائه دهند.
صادقی تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم و مدیریت مناسب شرایط ویژه این ایام انجام شده است.
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