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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

تمهیدات ویژه درمانی مشهد با حضور گسترده نیروهای پرستاری

تمهیدات ویژه درمانی مشهد با حضور گسترده نیروهای پرستاری

مشهد- مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تمهیدات ویژه درمانی مشهد در ایام تشییع رهبر شهید با حضور گسترده نیروهای پرستاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادقی ظهر سه شنبه در نشست خبری کمیته بهداشت و درمان ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید از معرفی بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نیروی پرستاری برای تأمین خدمات درمانی در ایام برگزاری مراسم تشییع خبر داد و اظهار کرد: با توجه به افزایش چندبرابری جمعیت مشهد در این ایام، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت بار درمانی اندیشیده شده است.

مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: به طور معمول نیز در طول سال با کمبودهایی در حوزه پرستاری مواجه هستیم، اما در زمان برگزاری مراسم تشییع و با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت، بار درمانی بیمارستان‌های مشهد به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: علاوه بر انجام وظایف روزمره کادر درمان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت نیروهای پرستاری انجام شده است. در همین راستا، مکاتباتی با دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی منطقه آمایشی ۹ کشور شامل خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی انجام شده است.

صادقی ادامه داد: تا صبح امروز یک‌هزار و ۲۰۰ نیروی پرستاری معرفی شده بودند که این تعداد در حال حاضر به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر رسیده و پیش‌بینی می‌شود این آمار افزایش یابد.

مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به همکاری گسترده نهادهای مختلف تصریح کرد: بسیج جامعه پزشکی، سازمان نظام پرستاری، بیمارستان‌های تابعه دانشگاه، بیمارستان‌های خصوصی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها در این زمینه همکاری داشته‌اند و نیروهای خود را معرفی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: چیدمان نیروها بر اساس مراکز تعیین‌شده در برنامه‌ها انجام خواهد شد و در مراکز اصلی و مسیرهای پیش‌بینی‌شده مستقر می‌شوند. همچنین ۳۵۰ تیم واکنش سریع دو نفره متشکل از ۷۰۰ نیروی پرستاری با تجهیزات کامل در مسیرهای برگزاری مراسم و در میان جمعیت حضور خواهند داشت تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات فوری ارائه دهند.

صادقی تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم و مدیریت مناسب شرایط ویژه این ایام انجام شده است.

کد مطلب 6875597

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