محل وداع با پیکر رهبر شهید در مشهد مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف اظهار کرد: محدوده بدرقه و وداع با پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان در مشهد در ضلع غربی تقاطع چهارسطحی آزادگان و در محدوده بزرگراه حضرت سیدالشهدا خواهد بود.
شهردار مشهد بیان کرد: پیکر مطهر امام شهید به این مکان منتقل میشود و مردم در ۱۸ تیرماه در این مکان حضور خواهند داشت و با امام خود وداع خواهند کرد. پس از آن پیکر مطهر ایشان از این محل به مکان تدفین منتقل خواهد شد.
وی افزود: حدود ۲۰۰ هکتار اراضی در این محل توسط شهرداری مشهد در حال آمادهسازی است که با کار شبانهروزی به زودی آماده خواهد شد.
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