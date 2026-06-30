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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

محل وداع با پیکر رهبر شهید در مشهد مشخص شد

محل وداع با پیکر رهبر شهید در مشهد مشخص شد

مشهد- شهردار مشهد گفت: محدوده بدرقه و وداع با پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان در مشهد در ضلع غربی تقاطع چهارسطحی آزادگان و در محدوده بزرگراه حضرت سیدالشهدا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف اظهار کرد: محدوده بدرقه و وداع با پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان در مشهد در ضلع غربی تقاطع چهارسطحی آزادگان و در محدوده بزرگراه حضرت سیدالشهدا خواهد بود.

شهردار مشهد بیان کرد: پیکر مطهر امام شهید به این مکان منتقل می‌شود و مردم در ۱۸ تیرماه در این مکان حضور خواهند داشت و با امام خود وداع خواهند کرد. پس از آن پیکر مطهر ایشان از این محل به مکان تدفین منتقل خواهد شد.

وی افزود: حدود ۲۰۰ هکتار اراضی در این محل توسط شهرداری مشهد در حال آماده‌سازی است که با کار شبانه‌روزی به زودی آماده خواهد شد.

کد مطلب 6875551

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    نظرات

    • علی MD ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      1 0
      پاسخ
      میشه روی نقشه مشهد نشون بدید ما هرچی توی بلد گشتیم پیدا نکردیم!

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