همه امکانات برای اسکان زائران مراسم تشییع رهبر شهید در قم بسیج شدند

بهزاد احمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در مراکز اقامتی استان قم برای پذیرایی و اسکان شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم بسیج شده و مجموعههای فعال حوزه گردشگری نیز با تمام توان در این مسیر مشارکت دارند.
وی افزود: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی، نهادها و مراکز خدماتی استان انجام شده است تا خدمات اسکان با کیفیت مطلوب و در شأن زائران و شرکتکنندگان در این مراسم تاریخی ارائه شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم با اشاره به نقش مراکز اقامتی استان در این رویداد عنوان کرد: هتلها، مهمانپذیرها، مراکز اقامتی و سایر تأسیسات گردشگری استان آمادگی کامل دارند تا در چارچوب برنامهریزیهای انجام شده، خدمات مورد نیاز را به شرکتکنندگان ارائه کنند.
وی ادامه داد: هدف از این هماهنگیها، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم و ارائه خدمات مطلوب به زائرانی است که برای شرکت در این مراسم به شهر مقدس قم سفر میکنند.
همه ظرفیتهای استان برای اسکان بسیج شده است
احمدی فارسانی با بیان اینکه همه دستگاهها و نهادهای استان در این زمینه همکاری گستردهای داشتهاند، گفت: از تمامی امکانات موجود برای میزبانی شایسته از شرکتکنندگان در مراسم استفاده خواهد شد و این همکاری میان بخشهای مختلف نقش مهمی در تسهیل روند خدمترسانی دارد.
وی افزود: انجمنها و تأسیسات گردشگری استان نیز همگام با سایر مجموعهها، تمامی ظرفیتهای خود را برای اسکان و پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان در این مراسم به میدان آوردهاند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم از همکاری مسئولانه دستگاههای اجرایی، نهادها و مجموعههای مختلف استان در آمادهسازی امکانات اسکان قدردانی کرد و گفت: این همافزایی زمینه ارائه خدمات مناسب و منسجم به شرکتکنندگان را فراهم کرده است.
وی همچنین از افرادی که در این مراسم حضور پیدا میکنند خواست به منظور تسهیل روند خدمترسانی، اقلام مورد نیاز شخصی از جمله پتوی مسافرتی، زیرانداز و همچنین آب و سایر وسایل ضروری را همراه داشته باشند.
قم -مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم گفت: همه ظرفیتها و امکانات اقامتی، گردشگری و خدماتی استان برای اسکان و خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید بسیج شدند.
بهزاد احمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در مراکز اقامتی استان قم برای پذیرایی و اسکان شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم بسیج شده و مجموعههای فعال حوزه گردشگری نیز با تمام توان در این مسیر مشارکت دارند.
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