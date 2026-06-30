بسیج کامل امکانات در کرج برای خدمت به زائران رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور فرماندار ویژه شهرستان کرج در کمیته رسانه ای تشییع رهبر شهید با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و ۷۲ تن از یاران باوفایش اظهار کرد: این ایام حزن‌انگیز را به ملت شریف ایران اسلامی، مردم استان البرز و به‌ویژه شهروندان کرجی تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم عزاداری‌های همه عاشقان اهل‌بیت(ع) مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.



وی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی در سطح استان افزود: با تشکیل نشست‌های متعدد به ریاست استاندار و با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، مأموریت‌های مشخصی به فرمانداران هفت شهرستان استان محول شد تا با همکاری سپاه و سایر نهادها، تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم و خدمت‌رسانی به زائران فراهم شود.



فرماندار ویژه کرج ادامه داد: در شهرستان کرج نیز جلسات متعددی با رؤسای ادارات، سازمان‌ها، فرماندهان سپاه، اصناف، اتحادیه‌ها، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برگزار شده و تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای برگزاری مراسمی در شأن زائران پای کار آمده‌اند.



مهرور با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده زائران از استان‌های مختلف که از مسیر البرز عازم تهران می‌شوند، گفت: بر اساس برآوردها، ده‌ها هزار نفر طی دو روز در شهرستان کرج توقف و اسکان خواهند داشت. به همین منظور، ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها، حیاط مدارس، خانه‌های معلم، مهمانسراها و حتی اداراتی که فضای کافی دارند برای اسکان موقت آماده شده است.



وی تصریح کرد: علاوه بر این، با هماهنگی استان تهران و جمعیت هلال‌احمر، اسکان اضطراری در پارک طبیعت واقع در محدوده بین کرج و تهران پیش‌بینی شده است. در این محل حدود هزار چادر توسط هلال‌احمر برپا می‌شود تا در صورت بروز ترافیک یا توقف در محور اتوبان، شهروندانی که نیاز به استراحت دارند بتوانند به آنجا مراجعه کرده و از خدمات اسکان و پذیرایی بهره‌مند شوند تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود.



فرماندار ویژه کرج از استقرار مواکب خدمات‌رسان در مسیر تردد زائران خبر داد و افزود: چندین موکب در مسیر رفت و بازگشت پیش‌بینی شده که با همکاری سپاه نواحی، شهرداری‌های کرج، کمالشهر و گرمدره برپا می‌شوند و خدماتی از جمله توزیع آب معدنی، استقرار تانکر آب، نانوایی سیار، وعده‌های غذایی، خدمات اورژانس، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و سایر نیازهای ضروری را ارائه خواهند داد.



مهرور همچنین از آماده‌سازی پارکینگ‌های بزرگ در حاشیه اتوبان با همکاری شهرداری، راهداری و پلیس راهور خبر داد و گفت: این پارکینگ‌ها شماره‌گذاری شده و ورود و خروج آن‌ها با مدیریت مشخص انجام خواهد شد تا از بروز مشکلات ترافیکی جلوگیری شود.



وی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: همه مجموعه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش هستند و کمیته‌های تخصصی مختلف برای پشتیبانی، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی، خدمات امدادی و اسکان تشکیل شده تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه انجام شود.



فرماندار ویژه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم اظهار کرد: از مردم شریف استان البرز، شهرستان کرج و همه ملت بزرگ ایران که طی بیش از یکصد شب گذشته با حضور در صحنه، با عزت و اقتدار پای آرمان‌های خود ایستادند، صمیمانه تشکر می‌کنم.



مهرور در پایان تأکید کرد: ان‌شاءالله با همین روحیه همبستگی و حضور گسترده مردمی، مراسمی باشکوه برگزار خواهد شد؛ حضوری که نشان می‌دهد ملت ایران، ملتی اصیل و با سابقه‌ای درخشان است که همواره از سرزمین، ارزش‌ها و نظام خود حمایت کرده و در همه صحنه‌ها با قدرت ایستاده است.