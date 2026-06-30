۲۷ زورخانه در ۹ شهرستان خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حامد مقری عصر سه شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای استان با اشاره به این که۲۷ زورخانه فعال در ۹شهرستان استان وجود دارد، اظهار کرد: مهم ترین ظرفیت های ما در استان وجود ۴۶۸ ورزشکار سازمان یافته ، ۲۵۷ مربی، ۵۰ داور و ۱۰۰ مرشد است

وی با بیان روند رو به رشد فعالیت های این هیئت، افزود: در این راستا از ۲۲۳ مربی به ۲۵۷ ، از ۳۲ به ۵۰داور ، از ۸۶ به ۱۰۰ مرشد و از ۲۹۳ورزشکار سازمان یافته به ۴۶۸ ورزشکار رسیده ایم.

وی با اشاره به برگزاری شش دوره مسابقات استانی و انتخابی ،خاطر نشان کرد: ورزشکاران ما در مجموع در همه رده های سنی موفق به کسب ۵۳مدال رنگارنگ در سال گذشته شده اند.

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان گفت: در سربیشه و سرایان زورخانه وجود ندارد و برای ایجاد زورخانه در این دو شهرستان تلاش می کنیم.

حجت الاسلام مقری با بیان این که یکی از مهم ترین مباحث مورد نظر در این هیئت ، مباحث فرهنگی است، تصریح کرد: در این راستا با هدف ترویج فرهنگ پهلوانی اقدامات فرهنگی بسیاری انجام شده که از آن جمله می توان به اجرای طرح جوانمردی در مدارس و طرح شهید طوقانی و... اشاره کرد.

وی ادامه داد: کسب عنوان هیئت برتر در حوزه کشتی پهلوانی کشور را از جمله افتخارات این هیئت اعلام کرد و از رشد ۳۹درصدی ورزشکاران سازمان یافته استان خبر داد.

به گفته وی، مسابقات برگزاری لیگ استانی، جشنواره حیدریان در بخش مرشدان و میزبانی دو مسابقه کشوری از جمله برنامه های امسال این هیئت است.

در ادامه این جلسه همچنین اعلام شد که در آمد این هیئت در سال گذشته هشت میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال بوده که ۵۵ درصد آن کمک های اداره کل ورزش و جوانان و دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان هم کمک فدراسیون بوده و حدود ۳۳۲ میلیارد ریال هم در آمد هیئت در خصوص برگزاری دوره های آموزشی داوری، مربیگری و ...بوده است.

همچنین هزینه های این هیئت هم شش میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریال بوده است که حدود ۵۷ درصد آن صرف اعزام ورزشکاران شده است و در سال جاری هم فدراسیون ۱۰۰ میلیون تومان به این هیئت کمک کرده است و با توجه به افزایش هزینه ها، برای اعزام هر ورزشکار حدود هشت میلیون تومان هزینه می شود.

گفتنی است؛ این مجمع عمومی «علی اصغر ندا» با اکثریت آرا به عنوان بازرس قانونی هیئت انتخاب شد و شرکت کنندگان در آن به مواردی مانند لزوم اجرای طرح استعداد یابی با همکاری هیئت دانش آموزی، انجام حدود ۸۹ درصد ساخت گود زورخانه شمال شهر بیرجند، افتتاح زورخانه دانشگاه از حدود ۱۰سال پیش در امیرآباد ، وجود چهار زورخانه در قاینات، عدم عمل به قول داده شده توسط فدراسیون برای تجهیز گود اسفشاد، کسب ۱۵مدال توسط ورزشکاران استان در هنرهای فردی، ضرورت نگاه ویژه فدراسیون به ظرفیت های خراسان جنوبی، لزوم تجهیز گود شهرستان ها با بهره گیری از ظرفیت های مختلف مانند استفاده از ظرفیت صدور احکام جایگزین و... اشاره کردند.