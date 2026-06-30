مدیرکل صمت گیلان: فرش دستباف سفیر فرهنگی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در آیین تجلیل از هنرمندان فرش دستبافت استان با اشاره به نقش فرش دستباف در توسعه اقتصادی محلی و کاهش فقر، اظهار کرد: در بسیاری از مناطق روستایی، فرشبافی یک منبع درآمد سنتی است که میتوان آن را با حمایت و آموزش تقویت کرد.
وی با بیان اینکه امروز فرش دستباف با فاصله زیاد از سایر مشاغل، پرچمدار اشتغال خانگی است، تصریح کرد: برندسازی و تضمین خرید از بافندگان فرش در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
پورحیدری فرش دستباف را سفیر فرهنگی کشور خواند و گفت: فرش دستباف نه تنها یک کالای تجاری، بلکه نمادی از فرهنگ، هنر و تاریخ ایران است و زمانی که فرش ایران به دیگر کشورها صادر میشود، فرهنگ غنی ایران را صادر میکنیم.
وی هنر صنعت فرش دستباف را میراثی گرانبها دانست و تأکید کرد: فرش دستباف ایرانی تنها یک زیرانداز نیست؛ بلکه یک اثر هنری است که با عشق، صبر و مهارت بافته میشود. هر گره آن، داستانی از فرهنگ و هنر این سرزمین را روایت میکند.
مدیرکل صمت گیلان با اشاره به شناسنامهدار کردن فرش گیلان با هویت و اصالت در سال گذشته، افزود: هدف و محور برنامه امسال ما برندسازی فرش گیلان است.
وی با بیان اینکه کارآفرینی در هنر صنعت فرش دستباف، فرآیند خلق ارزش از خلاقیت است، گفت: صاحبان کارگاههای فرش که شرکت تشکیل دادهاند، باید برای جا انداختن برندهای مختص فرش گیلان برنامهریزی و تلاش کنند.
پورحیدری با اشاره به پیشینه ابریشم در گیلان، خاطرنشان کرد: شایسته است کارگاههای موجود در استان را با مشوقهای دولتی به سمت تولید فرشهای تمام ابریشم سوق داد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مشاغل خانگی در حوزه فرش دستباف، اظهار کرد: در دنیای امروز، مشاغل خانگی به عنوان یک راه حل مؤثر برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی، به ویژه برای بانوان، مورد توجه قرار گرفته است. صنعت فرش دستباف، به دلیل ماهیت خود، یکی از بهترین زمینهها برای مشاغل خانگی است.
مدیرکل صمت گیلان فرشبافی را بیشتر یک هنر زنانه خواند و تصریح کرد: این هنر امکان اشتغال و کسب درآمد را برای بانوان در محیط خانه فراهم میکند و به آنان امکان میدهد بین مسئولیتهای خانوادگی و کار تعادل ایجاد کنند.
وی در خصوص چالشهای پیش روی صنعت فرش دستباف، به رقابت با فرشهای ماشینی، کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، تحریمها، تغییر سلیقه مصرفکنندگان، مشکلات بازاریابی و فروش و کمبود مواد اولیه باکیفیت اشاره کرد.
در پایان این مراسم، تعدادی از بانوان فرشباف هنرمند گیلانی و حامی خرید تضمینی فرشهای بافندگان، خانم یسنا زحمتکش، مورد تقدیر قرار گرفتند.
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