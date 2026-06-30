کاهش قیمت نفت در پی ابهام درباره مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت؛ موضوعی که تا حدی به انتظار سرمایه‌گذاران برای مشخص شدن وضعیت مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا در دوحه نسبت داده می‌شود. این در حالی است که تبادل آتش موشکی در ابتدای هفته نیز چشم‌انداز آتش‌بس موقت برای پایان دادن به جنگ چهارماهه را با تردید مواجه کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۵۲ سنتی معادل ۰.۷۱ درصد به ۷۲ دلار و ۶۳ سنت رسید. همچنین نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با افت ۲۰ سنتی معادل ۰.۲۸ درصد در سطح ۷۰ دلار و ۵۵ سنت معامله شد.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه کی‌سی‌ام ترید، اعلام کرد سرمایه‌گذاران در حال بررسی احتمال دستیابی به نتیجه‌ای مثبت از مذاکرات دوحه هستند، اما هنوز نشانه‌ای از عادی شدن کامل جریان عبور نفت از تنگه هرمز مشاهده نمی‌شود.

در همین حال کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه اعلام کرد کارشناسان ایرانی و عمانی در روزهای آینده مذاکراتی را برای بازتعریف مسیرهای ترانزیت از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. به گفته وی، ایران تلاش خواهد کرد عبور شناورها خارج از مسیرهای تعیین‌شده انجام نشود.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرده است که در روزهای آینده هیچ نشست مذاکره‌ای در هیچ سطحی میان ایران و آمریکا برگزار نخواهد شد.

در سوی دیگر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا درباره نشست احتمالی دوحه گفت که این دیدار ممکن است مهم باشد یا نباشد و باید منتظر تحولات آینده ماند.

تحلیلگران معتقدند ابهام درباره برگزاری یا عدم برگزاری دیدار میان دو طرف، نشان‌دهنده شکنندگی توافق ۱۷ ژوئن برای توقف درگیری‌ها است؛ درگیری‌هایی که جریان جهانی نفت از مسیر تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای سیاسی نیز به همراه داشته است.

در همین حال، داده‌های حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد تولیدکنندگان خاورمیانه با وجود حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز و تبادل حملات میان ایران و آمریکا، همچنان به بارگیری نفت و گاز طبیعی مایع ادامه می‌دهند.

تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی در تاریخ ۲۹ ژوئن اعلام کردند در صورتی که جریان صادرات انرژی از خلیج فارس با سرعت متوسط دو هفته گذشته بهبود یابد، احتمالاً تا اوایل ژوئیه به سطح پیش از جنگ یعنی حدود ۲۳ میلیون بشکه در روز بازخواهد گشت.

بر اساس داده‌های حمل‌ونقل دریایی، حجم تردد کشتی‌ها در هفته گذشته به بالاترین سطح خود از زمان آغاز درگیری‌ها در اواخر فوریه رسیده است.