وزارت آموزش و پرورش باید کمبودهای خوزستان را رفع کند

سید محسن موسوی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف پیگیری مشکلات حوزه آموزش و پرورش استان خوزستان، نشستی با حضور معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و معاونان آموزش و پرورش استان برگزار شد که در آن مهم‌ترین چالش‌های موجود به صورت مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست مسائل مرتبط با برنامه‌ریزی آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، نحوه توزیع و تأمین معلمان، زمان‌بندی اجرای برنامه‌های آموزشی و همچنین وضعیت معلمان حق‌التدریس استان به طور مفصل مطرح شد.

نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی این جلسه بررسی مشکلات معلمان حق‌التدریس و موانع موجود در روند برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف این نیروها بود و دغدغه‌های فرهنگیان و نیازهای آموزشی استان به صورت شفاف با مسئولان وزارتخانه مطرح شد.

وی تصریح کرد: خوزستان به دلیل گستردگی جغرافیایی، پراکندگی مدارس و کمبودهای موجود در حوزه نیروی انسانی نیازمند نگاه ویژه در برنامه‌ریزی‌های وزارت آموزش و پرورش است.

موسوی‌زاده گفت: انتظار داریم تصمیمات این وزارتخانه متناسب با شرایط واقعی استان اتخاذ شود تا مشکلات موجود در حوزه تأمین معلم و مدیریت منابع انسانی هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی افزود: در این جلسه هر یک از مسائل مطرح شده به صورت جداگانه بررسی شد و مسئولان مربوطه دیدگاه‌ها و توضیحات خود را ارائه کردند که برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات مؤثر برای رفع بخشی از مشکلات آموزش و پرورش خوزستان باشد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: پیگیری مطالبات فرهنگیان و دانش‌آموزان استان تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش با تسریع در اجرای تصمیمات، پاسخگوی مطالبات جامعه فرهنگی خوزستان باشد.