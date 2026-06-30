به گزارش خبرنگار مهر، نعمتاله پایان عصر سه شنبه در جریان سفر یکروزه خود به شهرستان ملکان، با امام جمعه این شهرستان دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی و هنری در مناطق مختلف استان، اظهار کرد: توسعه پایدار فرهنگی در گرو حضور فعال نهادهای فرهنگی و حمایت از ظرفیتها و استعدادهای محلی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی همچنین با قدردانی از همراهی سپاه پاسداران در اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، افزود: کارکنان این نهاد در کنار توانمندیهای نظامی، در عرصههای فرهنگی نیز حضوری مؤثر و ارزشمند دارند و روحیه تواضع و فروتنی از ویژگیهای بارز آنان است.
پایان با اشاره به ظرفیتهای هنری شهرستان ملکان، هنر خوشنویسی را از جمله ظرفیتهای شاخص این منطقه دانست و از برگزاری جشنواره خوشنویسی ملکان استقبال کرد.
وی در ادامه، به همراه فرماندار ملکان از پوستر جشنواره بینالمللی خوشنویسی ملکان رونمایی کرد و با حضور در نمایشگاه آثار این رویداد، از نزدیک در جریان توانمندیهای هنرمندان این شهرستان قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، با تأکید بر اصالت هنر خوشنویسی ایرانی، حمایت مستمر از هنرمندان این حوزه را در راستای حفظ هویت ملی ضروری دانست.
وی همچنین در ادامه این سفر، با خانوادههای دو تن از شهدای جنگ رمضان دیدار و به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.
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