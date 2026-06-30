به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام نعمتاله پایان آمده است:
درگذشت استاد فرهیخته، غلامحسین بدیعقلم خیابانی، از مفاخر برجسته هنرهای سنتی ایران و از چهرههای ماندگار عرصه طراحی فرش، اندوهی عمیق برای جامعه فرهنگ، هنر و دوستداران میراث اصیل ایرانی به همراه داشت.
آن استاد وارسته، بیش از هفت دهه از عمر گرانبهای خود را با عشق، تعهد و خلاقیت در مسیر اعتلا، حفظ و ترویج هنر فاخر فرش ایرانی سپری کرد و با خلق آثاری ماندگار، سهمی ارزشمند در معرفی هویت، فرهنگ و زیباییشناسی ایران اسلامی به نسلهای امروز و آینده ایفا نمود. آثار بدیع و ماندگار ایشان، نه تنها جلوهای از مهارت و ذوق هنری، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و اصالت این سرزمین است.
بیتردید، شخصیت متواضع، اخلاق نیکو، روحیه فرهنگمدار و تلاشهای خستگیناپذیر آن مرحوم، سرمایهای گرانسنگ برای هنر ایران بود و نام ایشان همواره در حافظه فرهنگی و هنری کشور جاودانه خواهد ماند.
اینجانب، ضایعه درگذشت این هنرمند ارزشمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری، هنرمندان عرصه فرش، اهالی فرهنگ و هنر آذربایجانشرقی و تمامی دوستداران هنر ایرانی صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
گفتنی است استاد غلامحسین بدیعقلم خیابانی، هنرمند برجسته، طراح نامآشنای فرش ایران و از چهرههای اثرگذار هنرهای سنتی، در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۰ در شهر هنرپرور تبریز چشم به جهان گشود. وی در خانوادهای اصیل و هنرمند پرورش یافت؛ پدر ایشان نیز از طراحان برجسته قالی بود و همین میراث ارزشمند، نخستین جرقههای عشق به نقش، رنگ و اصالت فرش ایرانی را در وجود او روشن ساخت.
استاد بدیعقلم خیابانی بیش ازهفت دهه از عمر پربار خود را وقف پاسداری، پژوهش و آفرینش در هنر طراحی فرش کرد و با نگاهی خلاق، دانش عمیق و شناختی کمنظیر از فرهنگ و تاریخ ایران، آثاری ماندگار و ارزشمند خلق نمود. در کنار طراحی فرش، در هنر خوشنویسی نیز صاحب ذوق و مهارت بود و این دو هنر را با روحیهای لطیف و نگاهی هنرمندانه در هم آمیخت.
از جمله آثار شاخص ایشان میتوان به تابلوفرش جام جهانی، تابلوفرش شاهان ایران و دهها اثر نفیس دیگر اشاره کرد که هر یک جلوهای از هویت ایرانی، ذوق هنری و تسلط فنی این استاد فرهیخته است. آثار او تنها طرحهایی برای بافت فرش نبودند، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و زیباییشناسی ایرانزمین به شمار میآیند.
در پاسداشت سالها خدمات صادقانه و نقش مؤثر ایشان در اعتلای هنرهای سنتی، نشان درجه یک هنری، عالیترین درجه هنری کشور، به وی اعطا شد؛ افتخاری که شایستگی، جایگاه و تأثیر ماندگار او را در عرصه هنر ایران بهخوبی نمایان میسازد.
استاد غلامحسین بدیعقلم خیابانی افزون بر جایگاه ممتاز هنری، به وارستگی، فروتنی، اخلاقمداری و مهربانی شهره بود. او هنر را نه صرفاً حرفه، بلکه رسالتی فرهنگی میدانست و با رفتار، منش و آثار خود، یادگاری ارزشمند برای نسلهای آینده بر جای گذاشت.
این استاد فرهیخته در ۷ تیر ۱۴۰۵ پس از عمری سرشار از تلاش، خلاقیت و خدمت به فرهنگ و هنر ایران، دار فانی را وداع گفت. نام و یاد او در تاریخ هنر ایران و در تار و پود فرشهای ماندگارش، برای همیشه زنده و جاودان خواهد ماند.
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