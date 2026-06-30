ملکان در مسیر ثبت به عنوان «شهر خوشنویسی ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله پایان عصر سه شنبه در سفر به شهرستان ملکان و در دیدار با فرماندار این شهرستان، با اشاره به ظرفیت‌های هنری و فرهنگی ملکان اظهار کرد: این شهرستان علاوه بر جایگاه شناخته‌شده در حوزه کشاورزی و تولید انگور، در حوزه هنرهای تجسمی به ویژه خوشنویسی نیز از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: ملکان با برخورداری از هنرمندان توانمند و فعال در عرصه خوشنویسی، پس از تبریز رتبه دوم استان را در این رشته هنری به خود اختصاص داده است و همین موضوع زمینه لازم برای معرفی این شهرستان به عنوان «شهر خوشنویسی ایران» را فراهم کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه این موضوع در دستور کار اداره کل قرار دارد، گفت: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی و همکاری مسئولان محلی، مقدمات لازم برای ثبت ملی ملکان به عنوان شهر خوشنویسی فراهم شود.

پایان در ادامه با اشاره به پروژه‌های فرهنگی در حال اجرا در استان، از تکمیل فاز دوم مجتمع فرهنگی و هنری ملکان خبر داد و گفت: با وجود کاهش اعتبارات دولتی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل فاز دوم مجتمع فرهنگی و هنری ملکان ۵۶ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود این پروژه در هفته دولت سال جاری به بهره‌برداری برسد و در اختیار هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع دولتی، مشارکت سرمایه‌گذاران و فعالان فرهنگی می‌تواند به رونق زیرساخت‌ها و برنامه‌های فرهنگی کمک کند.

گفتنی است پایان در جریان این سفر با حضور در مزار شهید گمنام ملکان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و در ادامه با امام جمعه این شهرستان دیدار و با خانواده دو تن از شهدای جنگ رمضان نیز دیدار کرد.

همچنین در حاشیه این سفر از پوستر جشنواره بین‌المللی خوشنویسی ملکان رونمایی شد و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمندان این شهرستان بازدید کرد.