۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

بنیادی عنوان کرد:

فرآوری 50 درصد از محصولات کشاورزی گیلان/ صنایع تبدیلی بستر ساز تولید ملی

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: صنایع تبدیلی هم اکنون 50 درصد از محصولات کشاورزی این استان را فرآوری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بنیادی عصر شنبه در جمع بهره برداران بخش کشاورزی افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی باید به گونه ای باشد که درصد محصولات فرآوری شده تا پایان برنامه، به دو برابر افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به اینکه وجود صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی مناسب یکی از دلایل جذب بازار به ویژه بازارهای جهانی است، اظهارداشت: بسته بندی مناسب می تواند ارزش کالا را تا پنج برابر افزایش هد.

معاون جهاد کشاورزی به وجود ظرفیتها و فرصتهای کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اولویتهای سرمایه‌ گذاری صنایع تبدیلی گیلان مربوط به محصولاتی چون زیتون، داروهای گیاهی، فندق و انواع عرقیات گیاهی است.

وی افزود: صنایع تبدیلی یکی از شاخصهای مهم توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه است و حمایت از این گونه صنایع علاوه بر حفظ سلامت غذا، در پیشگیری از ضایعات و ایجاد ارزش افزوده نیز نقش بسزایی دارد.

بنیادی عنوان کرد: گیلان قابلیتهای فراوانی برای ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی دارد که با گسترش واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی می توان ضایعات حداقل نیمی از این تولیدات جلوگیری کرد.

وی یادآورشد: توسعه صنایع تبدیلی که گامی موثر در تحقق شعار " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است با تمرکز سیاست گذاریها، اولویت بخشیها و برنامه ریزیها نه تنها موجب حمایت از تولید بلکه باعث افزایش صادرات به ویژه، صادرات غیرنفتی نیز می شود.

