به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قره‌بیگی عصر امروز سه‌شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان اظهار کرد: در پی چالش‌های ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» و کاهش حجم کلی صادرات کشور و استان، با ورود هدفمند بخش خصوصی و نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی اهواز، سهم عراق در سبد تجاری خوزستان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

وی افزود: سهم عراق از تجارت استان که پیش از این حدود ۳۵ درصد وزنی و ۲۷ درصد ارزشی بود، در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۵۲ درصد وزنی و ۴۳ درصد ارزشی رسیده است.

ناظر گمرکات خوزستان با تشریح وضعیت تجارت خارجی استان گفت: در این مدت، حجم صادرات خوزستان به حدود دو میلیون و ۴۱۵ هزار تن به ارزش ۶۱۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵۹ درصد و از لحاظ ارزشی ۶۲ درصد کاهش داشته است.

قره‌بیگی، کاهش صادرات را ناشی از دو عامل اصلی دانست و عنوان کرد: نخست، محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه حمل‌ونقل دریایی به‌دلیل شرایط منطقه‌ای که صادرات محصولات پتروشیمی و شیمیایی را تحت تأثیر قرار داد و دوم، اعمال ممنوعیت صادراتی برای ۲۴ فصل کالایی به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، تغییر در رویکردهای تجاری، تسهیل در فرآیندهای گمرکی و فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی، موجب شد بازار عراق به عنوان مقصد اصلی صادراتی تقویت شود.

ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به نقش بخش خصوصی تصریح کرد: اتاق بازرگانی اهواز با پیگیری‌های مستمر و توسعه تعاملات تجاری، نقش مؤثری در هدایت ظرفیت‌های صادراتی به بازار عراق ایفا کرده و توانسته بخشی از محدودیت‌های ایجاد شده در سایر بازارها را جبران کند.

وی همچنین به وضعیت اقلام صادراتی اشاره کرد و گفت: شمش فولادی، گاز طبیعی، تجهیزات نیروگاهی، میلگرد، کنسانتره سنگ‌آهن و محصولات پتروشیمی از جمله مهم‌ترین کالاهای صادراتی استان در این مدت بوده‌اند.

قره‌بیگی، عراق، چین، اندونزی، عمان، افغانستان، پاکستان، هند و امارات را از مقاصد اصلی صادراتی خوزستان برشمرد.

وی در ادامه از رشد قابل توجه درآمدهای گمرکی استان خبر داد و افزود: درآمد گمرکات خوزستان در سه‌ماهه نخست سال جاری به حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۶ درصد افزایش داشته است.

ناظر گمرکات خوزستان دلیل این رشد را تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی و همچنین وصول درآمدهای ناشی از ترخیص‌های نسیه‌ای عنوان کرد.

قره‌بیگی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه توزیع درآمدهای تجاری و ترانزیتی اشاره کرد و گفت: بخش عمده این درآمدها در قالب منابع عمومی به خزانه کشور واریز و بر اساس قوانین بودجه‌ای در سطح ملی هزینه می‌شود.

وی افزود: با این حال، خوزستان به‌واسطه نقش محوری در واردات کالاهای اساسی و قرارگیری در مسیرهای مهم ترانزیتی، از محل اعتبارات ملی برای توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی نیز بهره‌مند می‌شود.