مرگ عابر پیاده در برخورد با تانکر نفت در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، یک دستگاه تانکر حامل نفت در محدوده چهارراه سردوشی شهر مریوان عصر سه شنبه با یک زن عابر برخورد کرد.

بر اساس این گزارش، شدت جراحات وارده ناشی از این حادثه به حدی بود که این شهروند در محل حادثه جان خود را از دست داد.

این حادثه بار دیگر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و ترافیکی شهر مریوان، از جمله کمربندی غربی را مورد توجه قرار داده است؛ پروژه‌ای که به گفته شهروندان، بهره‌برداری از آن می‌تواند در کاهش تردد خودروهای سنگین در معابر شهری و ارتقای ایمنی تردد نقش مؤثری داشته باشد.