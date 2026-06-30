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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

آتش‌سوزی پست برق استانداری بوشهر اطفا شد

آتش‌سوزی پست برق استانداری بوشهر اطفا شد

بوشهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: آتش‌سوزی پست برق استانداری با تلاش تیم آتش نشانی شهرداری بوشهر اطفاء شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش دهقان سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عصر سه‌شنبه به دلیل گرمای شدید، موتورخانه برق مستقر در استانداری بوشهر دچار اتصالی و آتش‌سوزی شد که این حادثه، قطع برق مناطق اطراف استانداری را در برداشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق استان و آتش‌نشانی بوشهر، تیم‌های امدادی و کارشناسان این مجموعه‌ها به محل اعزام و اقدامات لازم را انجام دادند.

دهقان تصریح کرد: با ورود کارشناسان اتفاقات برق و آتش‌نشانی، اقدامات لازم برای مهار آتش و رفع نقص، انجام و در زمان کوتاهی، آتش‌، مهار و برق مناطقی که قطع شده بود نیز وصل شدند.

کد مطلب 6875810

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