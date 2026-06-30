به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در روایتی مرتبط با سفر اخیر خود به عراق در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: در جریان سفرم به بغداد، با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات عالی‌رتبه عراق دیدار و گفت‌وگو کردم.



وی افزود: عراق در حال آماده‌سازی برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای است؛ رویدادی که بی‌تردید در تاریخ ماندگار خواهد شد و پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و عراق را بیش از پیش تحکیم خواهد بخشید.