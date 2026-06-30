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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

عراقچی:

عراق برای برگزاری مراسم تشییع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آماده می‌شود

عراق برای برگزاری مراسم تشییع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آماده می‌شود

وزیر امور خارجه تاکید کرد: عراق همانند ایران، در حال آماده‌سازی برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در روایتی مرتبط با سفر اخیر خود به عراق در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: در جریان سفرم به بغداد، با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات عالی‌رتبه عراق دیدار و گفت‌وگو کردم.

وی افزود: عراق در حال آماده‌سازی برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای است؛ رویدادی که بی‌تردید در تاریخ ماندگار خواهد شد و پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و عراق را بیش از پیش تحکیم خواهد بخشید.

کد مطلب 6875826

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