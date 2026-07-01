به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح چهارشنبه در نشست با مدیرعامل منطقه پارس جنوبی ضمن بررسی ظرفیتهای همکاری مشترک در حوزه تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، احداث ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در سطح استان بوشهر با اعتباری بالغ بر ۳.۳ همت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این واحدهای مسکونی از محل تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی طرح ویژه مسکن روستایی و با اولویت خانوادههای دارای دهکهای درآمدی یک تا چهار احداث خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تقدیر از حمایتها و همکاریهای ارزشمند خاطرنشان کرد: همراهی و نگاه مسئولانه مجموعههای اقتصادی استان در حمایت از برنامههای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای نیازمند است.
برومند ادامه داد: این حمایتها نشاندهنده نقشآفرینی مؤثر صنعت در توسعه متوازن استان و توجه به مسئولیتهای اجتماعی است که میتواند زمینه اجرای طرحهای ماندگار و اثرگذار در حوزه مسکن را فراهم کند.
وی گفت: تسهیلات پیشبینیشده در تمامی شهرها و روستاهای استان بوشهر در اختیار متقاضیان دارای زمین و شرایط لازم قرار خواهد گرفت و بنیاد مسکن با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، روند اجرای این طرح را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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