به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح چهارشنبه در نشست با مدیرعامل منطقه پارس جنوبی ضمن بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، احداث ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در سطح استان بوشهر با اعتباری بالغ بر ۳.۳ همت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این واحدهای مسکونی از محل تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی طرح ویژه مسکن روستایی و با اولویت خانواده‌های دارای دهک‌های درآمدی یک تا چهار احداث خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تقدیر از حمایت‌ها و همکاری‌های ارزشمند خاطرنشان کرد: همراهی و نگاه مسئولانه مجموعه‌های اقتصادی استان در حمایت از برنامه‌های تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های نیازمند است.

برومند ادامه داد: این حمایت‌ها نشان‌دهنده نقش‌آفرینی مؤثر صنعت در توسعه متوازن استان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است که می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های ماندگار و اثرگذار در حوزه مسکن را فراهم کند.

وی گفت: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تمامی شهرها و روستاهای استان بوشهر در اختیار متقاضیان دارای زمین و شرایط لازم قرار خواهد گرفت و بنیاد مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای این طرح را با جدیت دنبال خواهد کرد.