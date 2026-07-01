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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

۶۶۰۰ واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در استان بوشهر احداث می‌شود

۶۶۰۰ واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در استان بوشهر احداث می‌شود

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن اقشار کم‌درآمد در استان بوشهر احداث می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح چهارشنبه در نشست با مدیرعامل منطقه پارس جنوبی ضمن بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، احداث ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در سطح استان بوشهر با اعتباری بالغ بر ۳.۳ همت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این واحدهای مسکونی از محل تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی طرح ویژه مسکن روستایی و با اولویت خانواده‌های دارای دهک‌های درآمدی یک تا چهار احداث خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تقدیر از حمایت‌ها و همکاری‌های ارزشمند خاطرنشان کرد: همراهی و نگاه مسئولانه مجموعه‌های اقتصادی استان در حمایت از برنامه‌های تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های نیازمند است.

برومند ادامه داد: این حمایت‌ها نشان‌دهنده نقش‌آفرینی مؤثر صنعت در توسعه متوازن استان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است که می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های ماندگار و اثرگذار در حوزه مسکن را فراهم کند.

وی گفت: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تمامی شهرها و روستاهای استان بوشهر در اختیار متقاضیان دارای زمین و شرایط لازم قرار خواهد گرفت و بنیاد مسکن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای این طرح را با جدیت دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6876012

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