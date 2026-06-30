https://mehrnews.com/x3csMs ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۵ کد مطلب 6875897 استانها گیلان استانها گیلان ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۵ تداوم قرار شبانه فومنیها در بیعت با رهبری فومن- در این فیلم تداوم قرار شبانه فومنیها در بیعت با رهبری و حمایت از وطن را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: میلاد تلاوتی کد مطلب 6875897 کپی شد مطالب مرتبط بیعت تبریزیها با رهبری به صد و بیست و دومین شب رسید ضیاءآباد در شب ۱۲۲؛ اجتماع مردم با طنین نام سیدالشهدا(ع) قزوین در شب ۱۲۲؛ اجتماع مردمی با عطر ماندگار نهضت عاشورا البرز سراسر موکب و آماده برای استقبال از زائران تشییع پیکر رهبر شهید کرج؛ یکصد و بیست و دومین شب تجمعات مردمی برچسبها فومن تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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