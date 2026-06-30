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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۵

تداوم قرار شبانه فومنی‌ها در بیعت با رهبری

تداوم قرار شبانه فومنی‌ها در بیعت با رهبری

فومن- در این فیلم تداوم قرار شبانه فومنی‌ها در بیعت با رهبری و حمایت از وطن را مشاهده می کنید.

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فیلم: میلاد تلاوتی

کد مطلب 6875897

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