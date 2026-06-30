البرز سراسر موکب و آماده برای استقبال از زائران تشییع پیکر رهبر شهید

حسین سعیدی سیرائی، رئیس کمیته پشتیبانی تشییع پیکر رهبر شهید استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار ۱۴ موکب اصلی در مسیر عبور زائران، پیشبینی تردد حداقل چهار میلیون زائر از این استان، آمادهسازی صدها هزار وعده غذایی و فراهم شدن ظرفیت گسترده اسکان برای زائران خبر داد و اظهار کرد: استان البرز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استانهای غربی کشور با تهران، یکی از مهمترین محورهای عبور زائران و بدرقهکنندگان رهبر شهید خواهد بود و از هفتههای گذشته برنامهریزیهای گستردهای برای خدمترسانی به این جمعیت عظیم انجام شده است.
وی با اشاره به استقرار مواکب در طول مسیرهای مواصلاتی استان گفت: در محور اتوبان شهید فهمیده و مسیر اصفهان - تهران - کرج، از ابتدای ورودی استان البرز در شهرستان نظرآباد تا خروجی کرج به سمت تهران، ۱۴ موکب اصلی استقبال و پذیرایی مستقر شده است. علاوه بر این مواکب اصلی، تعدادی موکب کوچکتر نیز در فواصل بین آنها برای ارائه خدمات به زائران در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته پشتیبانی تشییع پیکر رهبر شهید استان البرز افزود: برای زمان بازگشت زائران و بدرقهکنندگان از تهران نیز شش موکب بزرگ در مسیر برگشت پیشبینی شده که پشتیبانی، تأمین اقلام و هماهنگی خدمات آنها بر عهده کمیته پشتیبانی استان است.
البرز در مسیر تردد زائران ۱۲ استان کشور
سعیدی سیرائی با اشاره به پیشبینی حجم تردد زائران از استان البرز بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، حداقل چهار میلیون زائر و بدرقهکننده رهبر شهید از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و دیگر استانهای غربی کشور از مسیر البرز به سمت تهران تردد خواهند کرد.
وی ادامه داد: استان البرز در مسیر ارتباطی ۱۲ استان کشور قرار دارد و طبیعی است که بخش قابل توجهی از زائران در این استان توقف داشته باشند. بر همین اساس تمامی دستگاهها و کمیتههای اجرایی برای ارائه خدمات مناسب به زائران آماده شدهاند.
رئیس کمیته پشتیبانی تشییع پیکر رهبر شهید استان البرز تصریح کرد: اگر تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از جمعیت پیشبینی شده در استان توقف داشته باشند، حجم خدمات مورد نیاز بسیار گسترده خواهد بود؛ از این رو برنامهریزیهای لازم برای پذیرایی، اسکان و راهنمایی زائران انجام شده است.
آمادهسازی ۵۰۰ هزار وعده صبحانه و شام برای زائران
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای پذیرایی از زائران گفت: در مرحله نخست بیش از ۵۰۰ هزار وعده صبحانه در مواکب استان آماده شده و علاوه بر آن حدود ۲۵۰ هزار وعده ناهار سبک نیز برای زائران تدارک دیده شده است.
سعیدی سیرائی افزود: همچنین بیش از ۵۰۰ هزار وعده شام سبک برای زائران و بدرقهکنندگان رهبر شهید آماده شده تا در صورت توقف در استان البرز بتوانند از خدمات مواکب بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از زائران نیز به صورت کاروانی و سازماندهی شده از استانهای مختلف کشور به سمت تهران حرکت میکنند که برآوردها نشان میدهد تعداد آنها به بیش از ۷۰ هزار نفر خواهد رسید.
اسکان بیش از ۷۰ هزار زائر در استان البرز
رئیس کمیته پشتیبانی تشییع پیکر رهبر شهید استان البرز با اشاره به برنامهریزی برای اسکان زائران گفت: برای زائران کاروانی که نیاز به توقف و استراحت در استان دارند ظرفیتهای گستردهای در سطح استان فراهم شده است.
وی اظهار کرد: تنها در شهرستان کرج امکان اسکان حدود ۴۶ هزار نفر فراهم شده و این ظرفیت در مساجد، حسینیهها، مدارس، سالنهای ورزشی، مصلاها و دیگر اماکن عمومی و فرهنگی پیشبینی شده است.
سعیدی سیرائی افزود: در سایر شهرستانهای استان نیز ظرفیتهای اسکان آماده شده و مجموعاً بیش از ۷۰ هزار نفر از زائران میتوانند در استان البرز اسکان پیدا کنند.
وی بیان کرد: برای افرادی که در مراکز اسکان مستقر میشوند نیز یک وعده شام گرم و وعده صبحانه با همکاری کمیته پشتیبانی و سایر کمیتههای اجرایی استان تدارک دیده شده است.
ثبتنام بیش از ۴۰۰ خانواده البرزی برای میزبانی از زائران
رئیس کمیته پشتیبانی تشییع پیکر رهبر شهید استان البرز از راهاندازی سامانه «نصر» ویژه خدماترسانی به زائران خبر داد و گفت: این سامانه با الهام از تجربه موفق خدمترسانی مردمی در ایام اربعین راهاندازی شده است.
وی افزود: همانگونه که مردم عراق در ایام اربعین منازل خود را در اختیار زائران قرار میدهند، مردم استان البرز نیز استقبال بسیار خوبی از این طرح داشتهاند و تاکنون بیش از ۴۰۰ خانواده برای میزبانی از زائران در سامانه نصر ثبتنام کردهاند.
سعیدی سیرائی ادامه داد: زائران میتوانند با مراجعه به این سامانه از موقعیت مواکب، مراکز پذیرایی، اماکن بهداشتی، مراکز اسکان و سایر خدمات اطلاع پیدا کرده و متناسب با نیاز خود از این امکانات استفاده کنند.
سامانه نصر؛ مرجع دریافت شکایات و پیشنهادهای زائران
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی درباره سامانه نصر گفت: رسانهها میتوانند نقش مهمی در معرفی این سامانه به شهروندان البرزی و همچنین زائران سایر استانها ایفا کنند تا فرآیند خدمترسانی با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس کمیته پشتیبانی تشییع پیکر رهبر شهید استان البرز تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل، کمبود، انتقاد یا پیشنهاد، زائران میتوانند موضوع را از طریق سامانه نصر ثبت کنند تا در سریعترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.
وی افزود: علاوه بر این، زائران میتوانند به حوزههای بسیج، پایگاههای مقاومت، مساجد و مراکز پیشبینی شده مراجعه کنند تا مسائل و درخواستهای آنها به ستادهای مربوطه منتقل شود، اما بهترین و سریعترین مسیر ارتباطی همان سامانه نصر است.
آمادهباش سامانه ۱۳۷ و ایستگاههای راهنمای زائر
سعیدی سیرائی در پایان با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته میان دستگاههای اجرایی استان گفت: سامانه ۱۳۷ شهرداریهای استان البرز در کنار وظایف معمول خود برای پاسخگویی به مسائل مرتبط با زائران نیز در آمادهباش کامل قرار دارد.
وی افزود: همچنین گروههایی از نیروهای بسیجی و خادمان مردمی در قالب ایستگاههای راهنمای زائر به صورت حضوری و تلفنی آماده پاسخگویی، راهنمایی و رفع مشکلات احتمالی زائران هستند.
رئیس کمیته پشتیبانی تشییع پیکر رهبر شهید استان البرز خاطرنشان کرد: همه ظرفیتهای مردمی، اجرایی و خدماتی استان برای میزبانی شایسته از زائران بسیج شده است و تلاش خواهیم کرد تا بهترین شرایط برای عبور، اسکان و پذیرایی از زائران فراهم شود. با این حال اگر زائری در هر نقطهای با مشکل یا کمبودی مواجه شد، میتواند از طریق سامانه نصر موضوع را ثبت کند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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