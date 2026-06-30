https://mehrnews.com/x3csMM ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۹ کد مطلب 6875913 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۹ صد و بیست و دومین شب ایستادگی مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری محلات- در این ویدئو صد و بیست و دومین شب ایستادگی مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6875913 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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