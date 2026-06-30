https://mehrnews.com/x3csLg ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6875839 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6875839 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت ۱۲۲ شب حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری صد و بیست و دومین شب ایستادگی مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه در صد و بیست و دومین شب حضور شب صد و بیست و دوم مردم نراق در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و دومین اجتماع مردم شازند در حمایت از نظام اسلامی صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب عزاداری مردم مهاجران در صد و بیست و یکمین شب مقاومت و ایستادگی مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی به ایستگاه ۱۲۳ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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