https://mehrnews.com/x3cskQ ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 6874838 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۴ صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب شازند- در این ویدئو صد و بیست و یکمین شب تجمع مردم شازند در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6874838 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت صد و بیست و دومین شب ایستادگی مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری حمایت مردم ساوه از ولایت فقیه در صد و بیست و دومین شب حضور شب صد و بیست و دوم مردم نراق در لبیک به فرمان رهبری میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب رامیان میزبان اجتماع گسترده مردمی شد برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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