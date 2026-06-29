۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت

ساوه- در این ویدئو صد و بیست و یکمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی را ملاحظه می کنید.