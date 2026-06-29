https://mehrnews.com/x3cskL ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۵ کد مطلب 6874834 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۵ ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت ساوه- در این ویدئو صد و بیست و یکمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6874834 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و بیست و دومین شب بعثت صد و بیستمین شب مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه اقبالیه در شب ۱۲۱؛ همدلی مردم در امتداد شبهای محرم اجتماع مردم مهاجران در بیعت با امام شهید به ایستگاه ۱۲۲ رسید میدانداری مردم محلات در صد و بیستمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۲۲ شب حماسه حضور مردم خمین در بیعت با رهبری صد و بیست و دومین شب ایستادگی مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و دومین اجتماع مردم شازند در حمایت از نظام اسلامی رامیان میزبان اجتماع گسترده مردمی شد برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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