منابع افغان: مواضع داعش در پاکستان هدف حملات پهپادی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع افغان به شبکه المیادین گفت: نیروهای افغانستان عملیات پهپادی علیه مواضع گروه تروریستی داعش خراسان را در داخل خاک پاکستان آغاز کردهاند.
به گفته این منبع، این عملیات بهصورت متمرکز انجام شده و پهپادها مقرها و عناصر داعش را که قصد انجام حمله به خاک افغانستان را داشتند، هدف قرار دادهاند.
این منبع افزود: حملات پهپادی افغانستان یک روز پس از حملات هوایی ارتش پاکستان به سه استان افغانستان انجام شده است؛ حملاتی که به گفته دولت سرپرست افغانستان، به کشته و زخمی شدن دهها نفر از جمله ۳۶ غیرنظامی منجر شده است.
پاکستان مدعی است این حملات مواضع گروهی منشعب از تحریک طالبان پاکستان را هدف قرار داده و در واکنش به حمله اخیر در کراچی و برخی حوادث امنیتی در مناطق مرزی انجام شده است.
اسلامآباد همواره دولت سرپرست افغانستان را به پناه دادن به عناصر تحریک طالبان پاکستان متهم میکند، اما کابل این اتهام را رد کرده است.
روابط افغانستان و پاکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ روندی پرتنش داشته و با وجود تلاشهای میانجیگرانه برخی کشورها، از جمله چین، اختلافات میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
همچنین در پی تشدید تنشهای مرزی، گذرگاههای مرزی تا حد زیادی بسته مانده و تجارت میان دو کشور با اختلال جدی مواجه شده است.
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