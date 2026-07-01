تقدیر پزشکیان از رئیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آیین گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیسجمهوری، نماینده ویژه رئیسجمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
در این مراسم رئیسجمهوری با اهدای لوح تقدیر و تندیس از علیرضا رئیسی، معاون بهداشت و سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، به دلیل تلاشها و اقدامات مؤثر این وزارتخانه در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر تجلیل کرد.
همچنین حسین ذوالفقاری، نماینده ویژه رئیس جمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به طور ویژه از اقدامات وزارت بهداشت در اجرای برنامههای پیشگیری، درمان و کاهش آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر؛ قدردانی و بر تداوم همکاریهای بینبخشی در این حوزه تاکید کرد.
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