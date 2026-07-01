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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۹

تقدیر پزشکیان از رئیسی

تقدیر پزشکیان از رئیسی

رئیس جمهوری، از تلاش‌های معاون بهداشت وزارت بهداشت در حوزه مبارزه با مواد مخدر، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آیین گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس‌جمهوری، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

در این مراسم رئیس‌جمهوری با اهدای لوح تقدیر و تندیس از علیرضا رئیسی، معاون بهداشت و سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، به دلیل تلاش‌ها و اقدامات مؤثر این وزارتخانه در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر تجلیل کرد.

همچنین حسین ذوالفقاری، نماینده ویژه رئیس‌ جمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، به‌ طور ویژه از اقدامات وزارت بهداشت در اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر؛ قدردانی و بر تداوم همکاری‌های بین‌بخشی در این حوزه تاکید کرد.

کد مطلب 6875948
حبیب احسنی پور

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