برنامه ریزی برای اجرای برنامه های فرهنگی طی اربعین در استان ایلام

حجت الاسلام علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:همزمان با نزدیک شدن به ایام پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی، شعار امسال ستاد فرهنگی اربعین استان ایلام با الهام از آخرین سخنرانی «رهبر شهید انقلاب» انتخاب و طی آیینی با حضور مسئولان استانی رونمایی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با بیان اینکه انتخاب شعار سالانه، نقشه راه فعالیت‌های فرهنگی زائران است، اظهار داشت: امسال با توجه به تقارن ایام اربعین با سالگرد عروج ملکوتی رهبر شهید، شعار اربعین با محوریت تبیین پیام‌ها و آموزه‌های آخرین سخنرانی ایشان برای امت اسلامی طراحی شده است.

مسئول ستاد فرهنگی اربعین استان ایلام با تأکید بر اینکه این شعار، محور تمامی برنامه‌های فرهنگی در مسیر تردد زائران در استان ایلام خواهد بود، تصریح کرد: کمیته فرهنگی ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌های ویژه‌ای را برای ترویج و اشاعه این پیام‌های راهبردی در طول مسیر پیاده‌روی پیش‌بینی کرده است تا زائران بیش از پیش با مکتب و اندیشه رهبر شهید مأنوس شوند.

وی همچنین به آمادگی زیرساخت‌های عبادی و فرهنگی در مسیر تردد زائران اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، استقرار روحانیون و مبلغان در مساجد و نمازخانه‌های بین‌راهی قطعی شده است تا علاوه بر میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین(ع)، فریضه اقامه نماز در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری باشکوه کنگره اربعین و ترویج پیام‌های ماندگار رهبر شهید، اولویت اصلی ستاد فرهنگی اربعین در استان ایلام است و امیدواریم با هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم ولایت‌مدار ایلام، شاهد حماسه‌ای متفاوت و تأثیرگذار در اربعین ۱۴۰۵ باشیم.