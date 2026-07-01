بزرگداشت رهبر شهید ‌و شهدای جنگ رمضان در راس برنامه های فرهنگی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، در ابتدای این نشست با تسلیت ماه محرم و گرامیداشت یاد «قائد شهید» حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اظهار کرد: ثبت‌نام زائران اربعین از ۹ تیرماه آغاز شده و با وجود شرایط موجود، روند ثبت‌نام نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم و افزایش متقاضیان حضور در این اجتماع عظیم است.

وی با تأکید بر فرموده رهبر شهید عظیم الشان انقلاب مبنی بر جهانی بودن حرکت اربعین افزود: اربعین محدود به ایران و عراق نیست، بلکه به یک جریان جهانی تبدیل شده و هر سال بر گستره بین‌المللی آن افزوده می‌شود.رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با ارایه گزارشی از فعالیت‌های مختلف فرهنگی و آموزشی این کمیته گفت: تاکنون بیش از ۵۰ نشست نخبگانی با حضور علما، مسئولان، رؤسای دانشگاه‌ها و اندیشمندان در سطح ملی و بین‌المللی برگزار شده و صدها پایان‌نامه و رساله، بیش از ۷۰۰ مقاله علمی و ده‌ها کتاب در حوزه اربعین تولید و منتشر شده است.همچنین مجموعه سخنان رهبر شهید درباره اربعین از سال ۱۳۵۲ گردآوری و تدوین و فرا تحلیل و در قالب یک جلد کتاب منتشر شده است و براساس این پشتوانه علمی، حرکت رو به جلویی را شاهد خواهیم بود.

در ادامه نشست، وی از تشکیل هیئت اندیشه‌ورز اربعین با حضور اساتید و صاحب‌نظران و از مراکز علمی و اندیشمندان خبر داد و مهم‌ترین محورهای برنامه‌های فرهنگی اربعین امسال را تبیین ابعاد جنگ تحمیلی، معرفی جایگاه رهبر شهید به‌عنوان احیاگر اربعین حسینی، برگزاری همایش بین‌المللی «اربعین در منظومه فکری رهبر شهید»، همایش «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی»، تبیین نقش مقاومت اسلامی، تقویت معنویت، توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای، برگزاری نشست تخصصی مبلغان با محور نماز و تعامل گسترده‌تر با رسانه‌ها و تبیین و ترویج معارف نهضت الهی عاشورا و حرکت حماسی اربعین عنوان کرد.

حجت الاسلام احمدی از تدوین«سند جامع فرهنگی اربعین» با مشارکت اندیشمندانی از ایران، عراق،ترکیه،پاکستان، بحرین و دیگر کشورها خبر دادو اظهار داشت: این سند که جامع‌ترین سند فرهنگی اربعین به شمار می‌رود،شامل اهداف، اصول، راهبردها، چشم‌انداز و الزامات سازمانی است و پیوست آن نیز بیش از ۲۰۰ اقدام اجرایی را در برمی‌گیرد.

وی تاکید کرد:اربعین امسال با رویکرد جنگ رمضان و شهدای آن بویژه قائد شهید عظیم الشان و نماد شهدای میناب برگزار خواهد شدو نگاه زائران نائب الشهید پررنگ خواهد بود.

در این نشست، مسئولان کمیته‌های فرهنگی استان‌های مختلف نیز گزارشی از برنامه‌های خود ارائه کردند.

حجت‌الاسلام احمری،مسئول کمیته فرهنگی خراسان رضوی، از فعالیت ۳۳ دستگاه عضو کمیته فرهنگی استان و برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های مشترک خبر داد.

حجت‌الاسلام سازندگی مسئول کمیته فرهنگی در استان کرمان نیز با اشاره به رویکرد تبیینی اربعین امسال، بر ساماندهی فعالیت گروه‌های بانوان، اعزام هدفمند مبلغان،تشکیل راهبرد تبلیغی برای روحانیون و تقویت برنامه‌های فرهنگی در راهپیمایی‌های اربعین داخل استان‌ها تأکید کرد.

حجت الاسلام غلامرضا حاجبی مسئول کمیته فرهنگی استان هرمزگان هم به شرایط جنگی استان و تقدیم صدها شهید در جنگ رمضان از جمله ۱۶۸ شهید میناب ،۵ شهید روحانی و شهدای اهل سنت اشاره کرد و گفت: بیشترین شهدای جنگ رمضان بعد از تهران متعلق به هرمزگان است و با توجه به منطقه تلفیقی شیعه و سنی و ظرفیت تنگه هرمز، بهتراست امسال استان هرمزگان در راس برنامه های اربعین قرار گیرد وهمه مواکب پای کار باشند.

نمایندگان استان‌های خوزستان،قم، مازندران، یزد،گیلان و اردبیل نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های فرهنگی خود ارائه کردند.

در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت علمای اهل سنت،تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای،تولید محتوای چندرسانه‌ای، آموزش پیش از سفر زائران، تجهیز مبلغان به بسته های فرهنگی، راه‌اندازی سامانه ویژه ثبت نام مواکب فرهنگی و استمرار فعالیت‌های تبلیغی در سه مرحله قبل،حین و پس از اربعین تأکید شد.

در پایان، حجت الاسلام والمسلمین احمدی از برگزاری نشست علمای اهل سنت در ۱۴ صفر و آیین بزرگداشت «قائد شهید» و شهدای مقاومت در ۱۸ صفر در عراق خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ پادکست، تیزر و بسته فرهنگی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی و نیز ده‌ها پوستر و موشن‌گرافی برای بهره‌برداری استان‌ها و مبلغان آماده شده و تا آغاز ماه صفر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .