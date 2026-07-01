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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۳

اعزام ۲۳۰۰ زائر ایلامی به مراسم وداع با رهبر شهید

اعزام ۲۳۰۰ زائر ایلامی به مراسم وداع با رهبر شهید

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام از اعزام ۲ هزار و ۳۰۰ زائر ایلامی به مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد.

سردار صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با اشاره به برگزاری مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر امام شهید امت، اظهار داشت: این رویداد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین مراسم تاریخ انقلاب اسلامی پیش‌بینی می‌شود و میلیون‌ها نفر از سراسر کشور و همچنین مهمانان داخلی و خارجی در آن حضور خواهند یافت تا از شخصیت برجسته، شجاع و انقلابی رهبر شهید تجلیل کنند.

وی با بیان اینکه حضور مردم استان در این مراسم به دو شیوه صورت می‌گیرد، افزود: بخشی از زائران با خودروهای شخصی و بخشی در قالب کاروان‌های سازمان‌یافته اعزام می‌شوند و با توجه به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل، ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در قالب کاروان‌های اتوبوسی عصر روز یک‌شنبه از ایلام حرکت می‌کنند و صبح روز دوشنبه وارد تهران می‌شوند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام تصریح کرد: زائران پس از ورود به تهران، در پارکینگ‌های تعیین‌شده مستقر شده و با ناوگان حمل‌ونقل شهری به محل برگزاری مراسم منتقل خواهند شد و پیکر مطهر امام شهید در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مصلای بزرگ تهران برای وداع و زیارت عموم مردم در جایگاه قرار خواهد گرفت و آیین وداع باشکوه نیز روز پانزدهم تیرماه برگزار می‌شود.

سردار حسینی با تأکید بر لزوم رعایت نظم و انضباط در این مراسم، از زائران درخواست کرد: پس از ورود به مصلای تهران، توقف کوتاهی داشته باشند تا امکان زیارت برای سایر مشتاقان نیز فراهم شود و از همراه آوردن کودکان خردسال، نوزادان و سالمندان به دلیل ازدحام جمعیت و ضرورت پیاده‌روی طولانی خودداری کنند.

وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی کارت‌های شناسایی ویژه کاروان‌ها و ایستگاه‌های راهنمای زائر، به شرکت‌کنندگان توصیه کرد: آب مورد نیاز، وسایل سبک، کفش مناسب، کارت شناسایی و شماره تماس مسئول کاروان و اعضای خانواده را با خود به همراه داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات لازم به آنان ارائه شود.

کد مطلب 6875958

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