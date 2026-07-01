به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، نماینده دولت در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران صبح چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: تمامی دستگاههای مسئول، از جمله نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و اجرایی، برای برگزاری این مراسم در آمادهباش کامل قرار دارند و هماهنگی بخش امنیتی نیز با مسئولیت قرارگاه ثارالله انجام میشود.
وی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم در مراسم، گفت: برای مدیریت این رویداد، ستاد ملی برگزاری مراسم به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده و همزمان ستادهای استانی در تهران، قم و خراسان رضوی نیز فعالیت خود را آغاز کردهاند.
استاندار تهران با بیان اینکه حفظ امنیت، سلامت و ارائه خدمات به زائران سه محور اصلی برنامهریزیها بوده است، افزود: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، وضعیت امنیتی تهران در شرایط مطلوب قرار دارد و همه ظرفیتهای کشور برای برگزاری مراسم بهکار گرفته شده است.
معتمدیان از شهروندان خواست اطلاعیههای پلیس و دستگاههای مسئول را دنبال کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
اسکان زائران در مناطق ۲۲گانه تهران
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در استان تهران با اشاره به برنامهریزی برای اسکان زائران گفت: برای هر یک از مناطق ۲۲گانه تهران، یک یا چند استان معین در نظر گرفته شده و محل اسکان، تغذیه، حملونقل، خدمات بهداشتی، امدادی و ارتباطی زائران از پیش مشخص شده است.
به گفته وی، مدارس، دانشگاهها، مساجد و سایر مراکز عمومی برای اسکان زائران آماده شدهاند و در صورت تکمیل ظرفیت پایتخت، نزدیک به یک میلیون ظرفیت دیگر در شهرستانهای استان تهران برای اسکان پیشبینی شده است.
استاندار تهران همچنین از استقرار ایستگاههای سیار مخابراتی برای تقویت پوشش ارتباطی و هماهنگی میان ستادهای استانی، شهرداری تهران، فرمانداری و نواحی سپاه خبر داد.
آمادگی مصلی و محدودیتهای ترافیکی
معتمدیان درباره تمهیدات در نظر گرفتهشده برای برگزاری مراسم در مصلای تهران گفت: مسیرهای ورود و خروج، درهای اضطراری و کریدورهای ویژه برای مدیریت جمعیت پیشبینی شده و مانور هماهنگی دستگاههای مسئول نیز پیش از آغاز مراسم برگزار خواهد شد.
وی افزود: مراسم وداع از روز شنبه آغاز میشود و نماز صبح روز یکشنبه در مصلای تهران اقامه خواهد شد.
به گفته استاندار تهران، با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم، محدودیت تردد خودروها در شعاع یکونیم کیلومتری مصلی اعمال میشود و پلیس راهور نیز طرح ترافیکی چندلایهای را برای مدیریت رفتوآمد شهروندان تدوین کرده است.
ثبتنام بیش از ۶ هزار موکب مردمی
استاندار تهران همچنین از ثبتنام بیش از ۶ هزار موکب مردمی برای ارائه خدمات به زائران خبر داد و گفت: تأمین آب، تغذیه و پذیرایی از زائران عمدتاً با مشارکت مردم انجام میشود و نقش دستگاههای دولتی، هماهنگی و تسهیل فعالیت این ظرفیتهای مردمی است.
وی افزود: از شهر تهران تا شهرستانهای استان و استانهای همجوار، گروههای مردمی برای خدمترسانی به زائران اعلام آمادگی کردهاند و بخش قابل توجهی از خدمات مراسم بر پایه مشارکت داوطلبانه آنان ارائه خواهد شد.
توصیه به زائران و شهروندان تهرانی
رئیس ستاد برگزاری مراسم از زائران خواست برنامه سفر و بازگشت خود را با ستادهای استانی هماهنگ کنند، اطلاعیههای رسمی را دنبال کرده و مدت حضور خود در تهران را تا حد امکان مدیریت کنند.
معتمدیان همچنین از شهروندان تهرانی درخواست کرد برای تسهیل تردد، کاهش بار ترافیکی و فراهم شدن شرایط مناسب برای میزبانی از زائران، از انجام سفرهای غیرضروری در روزهای برگزاری مراسم خودداری کنند.
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