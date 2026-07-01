به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین تمهیدات ترافیکی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: بخشی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی از قبل برنامه‌ریزی، ابلاغ و اطلاع‌رسانی شده و در شهرهای تهران، قم و مشهد به اجرا گذاشته خواهد شد، اما در کنار این محدودیت‌های از پیش تعیین‌شده، پلیس راهور آمادگی اجرای محدودیت‌های مقطعی، تاکتیکی و عملیاتی را نیز متناسب با شرایط زمان و مکان خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به حجم حضور مردم و شرایط لحظه‌ای تردد، ممکن است برخی تصمیمات ترافیکی در همان زمان اتخاذ و بلافاصله اجرا شود، بنابراین شهروندان باید آمادگی مواجهه با محدودیت‌هایی را داشته باشند که متناسب با شرایط میدانی و برای مدیریت هرچه بهتر ترددها اعمال خواهد شد.

احتمال یک‌طرفه شدن محورهای منتهی به قم و مشهد

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تجربه موفق مدیریت ترافیک در روزهای آغازین جنگ رمضان، گفت: در آن مقطع و به دلیل افزایش شدید حجم خروج خودروها از تهران، آزادراه تهران–پردیس به مدت حدود ۶ ساعت به‌صورت کامل یک‌طرفه شد و هر ۲ مسیر آزادراه در جهت خروج از تهران برای تخلیه بار سنگین ترافیکی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج بسیار مطلوبی نیز به همراه داشت.

سردار حسینی ادامه داد: بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که در روزهای برگزاری مراسم نیز برای مدیریت حجم تردد، ناچار به اجرای طرح‌های مشابه در سایر محورهای مواصلاتی باشیم.

وی تصریح کرد: برای مثال، احتمال یک‌طرفه شدن آزادراه تهران–قم، چه در مسیر قم به تهران پیش از آغاز مراسم و چه در مسیر تهران به قم پس از پایان مراسم، وجود دارد و در صورت نیاز، این تصمیم متناسب با شرایط ترافیکی و حجم ترددها اتخاذ و اجرا خواهد شد.

تصمیمات ترافیکی متناسب با شرایط لحظه‌ای اتخاذ می‌شود

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: برخلاف برخی محورهای کشور مانند جاده چالوس که برنامه‌های یک‌طرفه شدن آن از قبل مشخص و قابل اعلام است، محدودیت‌های مرتبط با مراسم پیش‌رو تابع شرایط لحظه‌ای خواهد بود و ممکن است پلیس در زمان و مکان مشخص، برای مدیریت بهتر ترافیک، اقدامات تاکتیکی و مقطعی را به اجرا بگذارد.

وی افزود: در استان خراسان رضوی نیز به‌ویژه در محور نیشابور به سمت مشهد و سایر مسیرهای منتهی به این کلان‌شهر، با نزدیک شدن به مشهد مقدس احتمال افزایش حجم تردد بسیار زیاد است و پلیس برای اجرای هرگونه محدودیت یا تغییر در الگوی تردد آمادگی کامل دارد.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: تمامی محورهای منتهی به تهران، قم و مشهد در روزهای آینده تحت رصد مستمر پلیس قرار خواهند داشت و در صورت لزوم، هرگونه طرح ترافیکی متناسب با شرایط اجرا خواهد شد.

توصیه اکید پلیس پیش از هر سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوید

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت مدیریت سفرها گفت: از تمامی زائران، مسافران و هموطنان درخواست می‌کنیم پیش از آغاز هرگونه سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های احتمالی را از طریق اپلیکیشن‌های مسیریاب، سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور، سامانه ۱۲۰ پلیس راهور و همچنین سامانه ۱۱۰ پلیس پیگیری کنند.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه پیش‌رو، ممکن است در هر لحظه نیاز به اعمال محدودیت‌های جدید وجود داشته باشد؛ از این‌رو اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها پیش از حرکت، نقش مهمی در جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش مشکلات ترافیکی خواهد داشت.

خودداری از سفرهای غیرضروری در هفته آینده

سردار حسینی با بیان اینکه از عصر روز جمعه ۱۲ تیرماه تا پایان هفته آینده ۱۹ تیرماه باید شرایط خاص ترافیکی در کشور مدنظر شهروندان قرار گیرد، اظهار کرد: توصیه جدی و اکید پلیس راهور این است که هموطنان در این بازه زمانی از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه به سه شهر تهران، قم و مشهد، خودداری کنند.

وی افزود: کاهش سفرهای غیرضروری علاوه بر تسهیل خدمات‌رسانی پلیس، موجب خواهد شد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم نیز با مشکلات و تبعات کمتری در تردد مواجه شوند.

جزئیات محدوده ممنوعیت تردد در مراسم وداع تهران

رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح محدوده اجرای طرح ترافیکی مراسم وداع در تهران گفت: در روز برگزاری مراسم وداع در مصلای حضرت امام(ره)، محدوده پیرامونی محل برگزاری مراسم به‌طور کامل مشمول ممنوعیت تردد خواهد بود.

وی افزود: این محدوده از شمال به بزرگراه شهید همت، از غرب به بزرگراه مدرس، از شرق به خیابان سهروردی و از جنوب به خیابان شهید مطهری محدود می‌شود.

سردار حسینی تصریح کرد: تردد در خود بزرگراه شهید همت، بزرگراه مدرس، خیابان سهروردی و خیابان شهید مطهری ممنوع نخواهد بود و محدودیت صرفاً مربوط به تمامی معابر و ورودی‌های داخل این محدوده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: خروجی‌های بزرگراه شهید همت به سمت مصلای حضرت امام(ره) در محدوده اجرای طرح، مشمول ممنوعیت تردد خواهند بود.

پاکسازی کامل معابر و ممنوعیت توقف از شب قبل مراسم

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح پاکسازی معابر پیش از آغاز مراسم خبر داد و گفت: همکاران پلیس راهور در تهران بزرگ، قم و مشهد از شب قبل از برگزاری مراسم، عملیات پاکسازی کامل محدوده‌های اجرای طرح را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: بر همین اساس، ممنوعیت توقف در معابر مشمول طرح به‌طور کامل اجرا می‌شود و خودروهایی که در این محدوده‌ها پارک شده باشند، به منظور آماده‌سازی مسیرها جابه‌جا خواهند شد.

درخواست پلیس راهور از ساکنان محدوده‌های اجرای طرح

سردار حسینی با اشاره به همکاری مورد انتظار از ساکنان محدوده‌های اجرای طرح اظهار کرد: از شهروندانی که در محدوده‌های اجرای طرح در تهران، قم و مشهد سکونت دارند، درخواست می‌کنیم در این چند روز همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

وی گفت: نخست اینکه از پارک خودروهای خود در حاشیه معابر اطراف محل سکونت، به‌ویژه در محدوده اجرای طرح، خودداری کنند؛ زیرا عملیات پاکسازی معابر از شب قبل آغاز خواهد شد.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: همچنین ساکنان این محدوده‌ها باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که در دو روز برگزاری مراسم، به دلیل محدودیت‌های ترافیکی، تردد آنان نیز با دشواری‌هایی همراه خواهد بود و لازم است برای انجام امور روزانه خود، برنامه‌ریزی لازم را از پیش انجام دهند.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی این تمهیدات با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم، تأمین امنیت، حفظ نظم و تسهیل تردد میلیون‌ها زائر و عزادار پیش‌بینی شده است و بدون تردید، همراهی و همکاری مردم، مهم‌ترین عامل موفقیت اجرای این طرح ملی خواهد بود.