به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، آزمون مصاحبه علمی و آزمون عملی (PE) متقاضیان جذب اعضای هیئت علمی (فراخوان بهمن ۱۴۰۴) رشته‌های مهندسی کامپیوتر و معماری، روز سه‌شنبه ۹ تیرماه در دانشکده دختران شریعتی با حضور زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت و جمعی از همراهان و مسئولین برگزار شد.

زمانی در جلسه مصاحبه عملی رشته مهندسی کامپیوتر گفت: سال گذشته با تصمیم بر جلوگیری از سوختن سهمیه دانشگاه، از جذب افراد غیرمتخصص منصرف شدیم؛ با اینکه ۶ سهمیه داشتیم، اما تنها ۳ نفر را جذب کردیم.

رئیس دانشگاه ملی مهارت در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت علمی و عملی متقاضیان و اهمیت سهمیه دانشگاه در جذب هیئت علمی مورد نیاز، افزود: امسال ۳۵ سهمیه به دانشگاه تعلق گرفته است و بهتر است که تا حد امکان بیشترین تعداد افراد ممکن جذب شوند. همچنین با توجه به نیاز دانشگاه به افراد متخصص و متعهد، بهترین راهکار، برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای ارتقای مهارت این افراد است.

زمانی بیان کرد: باید در جذب افراد، علاوه بر تمامی معیارها و شاخص‌ها، ظرفیت‌های فردی را نیز در نظر گرفت. همچنین مقرر شده است که با تصویب هیئت امنا، در برخی رشته‌های خاص، جذب هیئت علمی دارای مدرک دکتری انجام شود.

وی تصریح کرد: یکی از شاخص‌های فردی برای انتخاب استاد در دانشگاه این است که باید دید آیا فرد می‌تواند دیدگاهی نو و افق جدیدی به دانشجو بدهد و او را در جهت پیشبرد اهدافش راهنمایی کند یا خیر.

گفتنی است ۱۴ نفر متقاضی رشته معماری و ۲۳ نفر متقاضی رشته مهندسی کامپیوتر در محل برگزاری آزمون حضور داشتند.