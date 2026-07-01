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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

توقیف ۴۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در دلفان

توقیف ۴۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در دلفان

نورآباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان توقیف ۴۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف در شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان دلفان در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و باهدف ارتقای آرامش و امنیت جامعه، طرح برخورد با وسائط نقلیه متخلف و هنجارشکن را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس این گزارش در ۴۸ ساعت گذشته تعداد ۴۳ دستگاه موتورسیکلت، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و بعضاً باعث ایجاد مزاحمت در سطح معابر و تفرجگاه‌ها شده بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

پلیس ضمن تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای رعایت حقوق شهروندان و انضباط بخشی صورت‌گرفته است، اعلام کرد که این طرح، به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 6876102

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