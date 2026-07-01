بناهای تاریخی کاشان دوشنبه ۱۵ تیرماه تعطیل است

علیرضا عبداله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام تعطیلی سراسری کشور و به منظور همراهی با ملت شریف ایران در آیین بدرقه و ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، تمامی بناهای تاریخی تحت مدیریت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کاشان در این روز تعطیل خواهد بود.

وی با بیان اینکه میراث‌فرهنگی همواره بخشی از هویت، فرهنگ و حافظه تاریخی ملت ایران است، ابراز کرد: جامعه بزرگ میراث‌فرهنگی شهرستان کاشان نیز همگام با مردم قدرشناس ایران، در این روز با حفظ حرمت و شأن این مناسبت ملی، در سوگ این ضایعه بزرگ شریک بوده و اماکن تاریخی تحت پوشش اداره در روز ۱۵ تیرماه بازدید کننده ای نخواهد داشت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی، تصریح کرد: فعالیت و خدمات‌رسانی تمامی بناهای تاریخی تحت پوشش این اداره از روز سه شنبه ۱۶ تیرماه، مطابق روال معمول از سر گرفته خواهد شد.