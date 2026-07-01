اجرای طرح ویژه ترافیکی در کهگیلویه و بویراحمد برای وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت صبح چهارشنبه در جلسه برنامهریزی تشییع شهید امت، با اشاره به مصوبات جلسات پیشین اظهار کرد: بر اساس دستور استاندار، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامههای مرتبط با این مراسم تخصیص یافته و تمامی شهرداریها و دستگاههای اجرایی باید با حداکثر ظرفیت در این زمینه مشارکت کنند.
وی افزود: برگزاری این مراسم نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاههای مختلف است و در کنار خدماترسانی به شهروندان، باید سطح خدمات رفاهی، درمانی و امدادی برای میهمانان و مسافران نیز در بالاترین سطح حفظ شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم مدیریت سفرهای احتمالی از سایر استانها گفت: ستاد خدمات سفر استان باید فعالتر از گذشته عمل کند و فرمانداران شهرستانها نسبت به تشکیل و تقویت این ستاد اقدام کنند.
وی ادامه داد: دستگاههایی از جمله راهداری و حملونقل جادهای، میراث فرهنگی و مجتمعهای خدماتی بینراهی باید نظارت مستمر بر ارائه خدمات داشته باشند تا کیفیت خدمات در مسیرهای مواصلاتی حفظ شود.
شهامت با اشاره به آمادگی دستگاههای امدادی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر باید تمهیدات لازم برای ارائه خدمات درمانی و امدادی در طول این ایام را در دستور کار قرار دهند.
وی همچنین از پلیس راه و نیروی انتظامی خواست با اجرای طرح ویژه ترافیکی، افزایش گشتهای جادهای و مدیریت تردد، امنیت و روانسازی سفرها را تضمین کنند.
وی با تأکید بر اهمیت ایمنی ناوگان حملونقل گفت: رانندگان اتوبوسها پیش از اعزام باید توجیه شوند و تمامی موارد ایمنی، معاینه فنی و کنترل کیفی ناوگان بهطور دقیق بررسی شود تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: شهرداریهای مسیرهای تردد نیز موظف به پاکسازی، زیباسازی، تأمین آب، بهسازی سرویسهای بهداشتی و مدیریت پسماند هستند.
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