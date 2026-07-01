  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

اجرای طرح ویژه ترافیکی در کهگیلویه و بویراحمد برای وداع با رهبر شهید

اجرای طرح ویژه ترافیکی در کهگیلویه و بویراحمد برای وداع با رهبر شهید

یاسوج-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی و اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی و خدمات سفر در استان برای تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت صبح چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی تشییع شهید امت، با اشاره به مصوبات جلسات پیشین اظهار کرد: بر اساس دستور استاندار، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه‌های مرتبط با این مراسم تخصیص یافته و تمامی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید با حداکثر ظرفیت در این زمینه مشارکت کنند.

وی افزود: برگزاری این مراسم نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مختلف است و در کنار خدمات‌رسانی به شهروندان، باید سطح خدمات رفاهی، درمانی و امدادی برای میهمانان و مسافران نیز در بالاترین سطح حفظ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم مدیریت سفرهای احتمالی از سایر استان‌ها گفت: ستاد خدمات سفر استان باید فعال‌تر از گذشته عمل کند و فرمانداران شهرستان‌ها نسبت به تشکیل و تقویت این ستاد اقدام کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی از جمله راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، میراث فرهنگی و مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی باید نظارت مستمر بر ارائه خدمات داشته باشند تا کیفیت خدمات در مسیرهای مواصلاتی حفظ شود.

شهامت با اشاره به آمادگی دستگاه‌های امدادی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر باید تمهیدات لازم برای ارائه خدمات درمانی و امدادی در طول این ایام را در دستور کار قرار دهند.

وی همچنین از پلیس راه و نیروی انتظامی خواست با اجرای طرح ویژه ترافیکی، افزایش گشت‌های جاده‌ای و مدیریت تردد، امنیت و روان‌سازی سفرها را تضمین کنند.

وی با تأکید بر اهمیت ایمنی ناوگان حمل‌ونقل گفت: رانندگان اتوبوس‌ها پیش از اعزام باید توجیه شوند و تمامی موارد ایمنی، معاینه فنی و کنترل کیفی ناوگان به‌طور دقیق بررسی شود تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: شهرداری‌های مسیرهای تردد نیز موظف به پاکسازی، زیباسازی، تأمین آب، بهسازی سرویس‌های بهداشتی و مدیریت پسماند هستند.

کد مطلب 6876131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها