به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از اجرای برنامههای ویژه دستگاه قضایی استان برای تأمین امنیت و تسهیل خدمترسانی به زائران اربعین حسینی و شرکتکنندگان در آیین تشییع قائد شهید خبر داد و گفت: دادستانهای سراسر استان به صورت شبانهروزی در حوزههای قضایی حضور داشته و بر روند خدمترسانی و تأمین امنیت زائران نظارت مستقیم دارند.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان به عنوان یکی از مسیرهای تردد استانهای جنوبی برای حضور در آیین تشییع قائد شهید و همچنین مسیر عبور زائران اربعین از استانهای شرقی کشور، نقش مهمی در میزبانی و ارائه خدمات به زائران بر عهده دارد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به پیشبینی عبور شمار زیادی از زائران از محورهای مواصلاتی استان، هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و خدماترسان برای تأمین امنیت، رفاه و تسهیل تردد زائران انجام شده است.
وی با بیان اینکه دادستانهای استان به صورت مستمر بر وضعیت مسیرهای عبوری و خدمات ارائه شده نظارت دارند، تصریح کرد: این حضور میدانی علاوه بر ایجاد آرامش خاطر برای مردم و زائران، زمینه هماهنگی سریع با نیروهای انتظامی و امنیتی در مواقع ضروری را نیز فراهم میکند.
موسویان از تعیین قضات کشیک ویژه برای این ایام خبر داد و گفت: قضات کشیک در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه موضوع حقوقی یا قضایی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.
وی همچنین از برنامهریزی برای بازدید مستمر از مواکب مستقر در مسیرهای عبور زائران خبر داد و افزود: کارشناسان دادستانی با حضور در مواکب، نحوه خدمترسانی را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موضوع را برای رفع فوری پیگیری خواهند کرد.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به فعالیت دهها موکب در سطح استان اظهار کرد: نظارت بر کیفیت خدمات، امکانات رفاهی، پذیرایی و همچنین تأمین ناوگان حملونقل مورد نیاز زائران از جمله محورهای اصلی برنامههای نظارتی دستگاه قضایی در این ایام است.
وی بیان کرد: تمهیدات لازم با همکاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم و تأمین امنیت زائران اندیشیده شده و همه دستگاهها با آمادگی کامل در حال خدمترسانی هستند.
موسویان تأکید کرد: حضور میدانی دادستانها، تعیین قضات کشیک، نظارت بر مواکب، خدمات حملونقل و هماهنگی مستمر با دستگاههای مسئول، در راستای صیانت از امنیت، آرامش و رفاه زائران و برگزاری مطلوب این مناسبتهای معنوی انجام میشود.
نظر شما