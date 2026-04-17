به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر محمدی صبح جمعه در بازدید از محور پاتاوه-دهدشت اظهار کرد: این محور یکی از مسیرهای اصلی، پرتردد و بخشی از کریدور جنوب به شمال کشور است که در محدوده ۴۵ کیلومتری آن، طی بارندگیهای گذشته و اخیر، رانش و ریزش قابل توجهی رخ داده بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه به رغم انجام عملیات ریزشبرداری و پاکسازی در دورههای قبل، همچنان شکافهای عمیق و گستردهای در محدوده رانشی وجود دارد، افزود: این وضعیت احتمال بروز حادثه را بالا نگه داشته و ضرورت مداخله فوری را دوچندان کرده است.
وی تصریح کرد: در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مقرر شد شرکت توسعه ساخت زیربناهای حملونقل در کوتاهترین زمان ممکن و با رویکرد کارشناسی و مطالعاتی، عملیات سبکسازی، پاکسازی و ایمنسازی کامل این محور را آغاز کند.
محمدی با اشاره به بازدید اخیر انجامشده طبق دستور استاندار گفت: مراحل اولیه مطالعاتی انجام شده و هماکنون عملیات اجرایی در دست انجام است.
وی خواستار تخصیص ماشینآلات و تجهیزات راهداری بیشتر برای تسریع روند پاکسازی و ایمنسازی شد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هدف اصلی این است که ضمن تداوم جریان تردد، عملیات ایمنی و پایدارسازی به صورت کامل اجرا شود تا از وقوع ریزشها و رانشهای احتمالی جلوگیری شود.
وی در پایان از تلاش و همکاری مدیریت شرکت توسعه ساخت زیربناهای حملونقل در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.
