به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمنموتور، این شرکت در جدیدترین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) موفق شد جایگاه نخست خدمات فروش در میان تولیدکنندگان خودروهای سواری کشور را به دست آورد؛ دستاوردی که در سختگیرانهترین دوره ارزیابی این سازمان رقم خورده است.
نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۴ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) نشان میدهد بهمنموتور در میان ۱۲ شرکت تولیدکننده خودروهای سبک (سواری)، موفق به کسب رتبه دو ستاره و جایگاه نخست در حوزه خدمات فروش شده است.
در نظام ارزیابی ISQI، عملکرد شرکتها بر اساس نظام ستارهدهی و جایگاهبندی سنجیده میشود. در ارزیابی سال ۱۴۰۴، حداکثر رتبه قابل کسب سه ستاره بود، اما هیچ یک از شرکتهای حاضر موفق به دریافت سه ستاره کامل نشدند و بالاترین سطح عملکرد ثبتشده، دو ستاره بود.
بهمنموتور تنها تولیدکننده خودروهای سبک کشور است که در این سطح، جایگاه نخست را از آن خود کرده است.
صدرنشینی بهمنموتور در مهمترین شاخصهای خدمات فروش
ارزیابی خدمات فروش ISQI بر اساس چهار شاخص اصلی زیر تعرفی شده است:
سیستم خدمات فروش
وضعیت نمایندگیهای مجاز
میزان رضایتمندی مشتریان
میزان رضایتمندی مدیران نمایندگیها
نکته قابل توجه اینکه شاخص "رضایتمندی مدیران نمایندگیها" برای نخستین بار به فرآیند ارزیابی سال ۱۴۰۴ اضافه شده و همین موضوع، معیارهای ارزیابی را نسبت به سالهای گذشته دقیقتر و سختگیرانهتر کرده است. با وجود این تغییرات، بهمنموتور برای نخستین بار به صورت همزمان در سه شاخص کلیدی «سیستم خدمات فروش»، «وضعیت نمایندگیهای مجاز» و «رضایتمندی مشتریان» موفق به کسب جایگاه نخست شد و در هر سه بخش، امتیازی بالاتر از میانگین صنعت خودرو کشور به دست آورد.
رضایت مشتریان؛ عملکردی فراتر از میانگین صنعت
یکی از مهمترین نتایج این ارزیابی، عملکرد بهمن موتور در شاخص رضایت مشتریان است. بر اساس گزارش ISQI، بهمن موتور در بخش خودروهای سبک، ۱۲ امتیاز بالاتر از میانگین صنعت خودروهای سواری در شاخص رضایتمندی مشتریان کسب کرده؛ موضوعی که نشاندهنده موفقیت این شرکت در ارتقای کیفیت خدمات فروش، توسعه شبکه نمایندگیها و بهبود تجربه مشتریان است.
ارزیابی بر پایه گستردهترین نظرسنجی صنعت خودرو
گزارش سال ۱۴۰۴ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بر پایه یکی از جامعترین ارزیابیهای صنعت خودرو تدوین شده است. در این ارزیابی، عملکرد یک هزار و ۸۴۳ نمایندگی خودروهای سبک مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن بر اساس ۶۸۰ هزار و ۱۷۲ نمونه نظرسنجی از مشتریان (مجموع خودروهای سبک و سنگین) استخراج شده است. همچنین یک هزار و ۳۲۴ مدیر نمایندگی (در بخش خودروهای سبک و سنگین) نیز در فرآیند ارزیابی و سنجش رضایتمندی مشارکت داشتند تا تصویری دقیق از عملکرد شرکتهای خودروساز در حوزه خدمات فروش ارائه شود.
تداوم مسیر ارتقای کیفیت خدمات فروش
کسب جایگاه نخست در ارزیابی خدمات فروش ISQI، نتیجه برنامهریزی مستمر بهمنموتور برای توسعه زیرساختهای خدمات فروش، ارتقای عملکرد شبکه نمایندگیها، افزایش رضایت مشتریان و بهبود فرآیندهای ارائه خدمات است. این موفقیت در شرایطی به دست آمده که ارزیابی سال ۱۴۰۴ نسبت به دورههای گذشته با شاخصهای دقیقتر و سختگیرانهتری انجام شده و اضافه شدن شاخص رضایتمندی مدیران نمایندگیها، سطح رقابت میان خودروسازان را بیش از پیش افزایش داده است.
صدرنشینی بهمنموتور در این ارزیابی، نشاندهنده رویکرد این شرکت در توسعه خدمات مشتریمحور و استمرار مسیر ارتقای کیفیت در تمامی بخشهای خدمات فروش است؛ مسیری که با هدف افزایش رضایت مشتریان و ارائه تجربهای متمایز از خدمات، همچنان ادامه خواهد داشت.
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