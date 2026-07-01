تشریح برنامه وداع، تشییع و بدرقه آقای شهید ایران در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی، مسئول کمیته بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در استانها و معاون مراسم و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ تیرماه) در نشست خبری با تشریح اهم برنامههای محوری و فراگیر بزرگداشت قائد شهید امت در سراسر کشور، اظهار کرد: شهادت قائد عظیمالشأن و رهبر عزیز و شهید انقلاب اسلامی، آیتالله العظمی امام خامنهای، رضوانالله تعالی علیه، قلبها را جریحهدار کرد و ملتی بزرگ، بلکه امت اسلامی را داغدار ساخت. بهدرستی میتوان دریافت که این شهادت، پرچم عزت و شرف میهن اسلامی ایران را که امام راحل، رضوانالله علیه، در سال ۱۳۵۷ برافراشته بود، به اهتزازی نو درآورد.
میرتاجالدینی افزود: نهتنها ایران عزیز، بلکه جهان، انسانی بزرگ را از دست داد که نماد شجاعت، غیرت و مقاومت بود. ایشان در مواجهههای سیاسی، پرچم درایت را برافراشته و حضورشان همواره مایه آرامش ملتهای مظلوم بود. بیان ایشان به جامعه روح و معرفت میبخشید و صلابتشان در برابر دشمنان خداوند، ارادهها را در مقابله با جبهه شیطان و مستکبران مستحکم میکرد. اندیشهها و تحلیلهای ایشان نیز شکوک و شبهات را از میان میبرد و در دوران انقلاب اسلامی، در قامت یک قائد و مرجع، به قیادت و مرجعیت شکوه میبخشید.
وی تصریح کرد: این شهادت، تجلی مسیر آزادمردی بود که زندگی پربارش از آغاز نهضت تا پایان عمر، روایت رهبری خردمندانه جامعه و ایستادگی در برابر طوفانهای ظلم و ستم بود و بهدرستی میتوان ایشان را ابرشخصیت تمدنی ایران دانست.
مسئول کمیته بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در استانها با مروری بر زندگی ایشان گفت: دقت در دوران عمر پربرکت رهبر شهید انقلاب نشان میدهد که ایشان از چهار سالگی مفتخر به انس با قرآن کریم شدند و در طول دههها، با بهرهگیری از معارف قرآن و سنت، ادبیات فاخر ملی و جهانی و تجربههای مبارزه با استعمار، شخصیتی حکیم و الهی را به جهان معرفی کردند.
وی ادامه داد: ایشان در طول ۸۶ سال عمر پربرکت خود، بیش از ۶۵ سال در مسیر پرمخاطره مبارزه با نظام سلطه، همراه با زندان، تبعید، شکنجه، ترور و تحمل فشارهای گسترده جبهه نفاق، فتنه و توطئههای بینالمللی مجاهدت کردند.
میرتاجالدینی اضافه کرد: شصتوپنج سال مبارزه و جهاد خستگیناپذیر، مقابله مستمر با نظام سلطه جهانی و مهربانی و دلسوزی نسبت به ملت شریف ایران، تصویری زنده و انکارناپذیر از صداقت، امانتداری و وفاداری ایشان به ملت ایران و همه آزادگان جهان بود. همچنین شهادت در محل کار و نه در پناهگاه و دور از متن زندگی مردم، کربلای حسینی را در برابر دیدگان تاریخ معاصر قرار داد.
وی با اشاره به تهاجم وحشیانه آمریکایی ـ صهیونیستی به میهن اسلامی، اظهار داشت: در جنگ موسوم به رمضان و در آغازین روز حمله ددمنشانه در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بیت رهبری، شهادت اسطوره مقاومت در کنار اعضای خانواده و جمعی از یاران، گواه آشکاری بر استواری و انسجام مکتب رهبر و مقتدای شهید است. رهبر شهیدی که اسطوره توجه به خدا، حکمتگرایی، همهجانبهنگری، عدالتخواهی و مبارزه با استعمار و نظام سلطه بودند.
مسئول کمیته بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در استانها افزود: این شهادت بزرگ، فقدان عالمی فقیه بود که ثلمهای جبرانناپذیر برای اسلام بهشمار میرود و در عین حال، آمریکا، اسرائیل و جبهه کفر و استکبار را که دستشان به خون مظلومان عالم آلوده است، رسوا کرد. جنایت آنان در شهادت دانشآموزان مظلوم میناب، ناو دنا، لامرد و فرماندهان عزیز، گواه این واقعیت است که مردم ایران با یاری سپاه غیور و ارتش قهرمان، بیش از ۱۲۰ روز است که مردانه ایستادگی کردهاند و همچنان بر خونخواهی امام شهید، پایداری و مقاومت در برابر دشمنان انقلاب اسلامی تأکید دارند.
وی تصریح کرد: ملت ایران در وداع با رهبر شهید خود، با برگزاری مراسم باشکوه تشییع، خاکسپاری و آیینهای بزرگداشت، یاد و خاطره این شخصیت بزرگ را گرامی خواهد داشت.
میرتاجالدینی با اشاره به شعار محوری مراسم بزرگداشت با عنوان «باید برخاست»، خاطرنشان کرد: برنامههای بزرگداشت باید علاوه بر ایجاد فضای سوگواری، زمینه تقویت روحیه مقاومت، بصیرتافزایی و بیداری افکار عمومی را نیز فراهم کند.
میرتاج الدینی با اشاره به پیام اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در پیام به قوه قضاییه اضافه کردند: خونخواهی پیشوای شهید و ملت و یاران شهید او و پیگیری جدی قضایی داخلی و بین المللی و مطالبه تعقیب جنایتکاران تا رساندن به سزای اعمال مجرمانه اشان از اهداف مراسم و مجالس سوگواری و بزرگداشت باید باشد.
وی با بیان اینکه مراسم ملی وداع و تشییع از روز ۱۳ تیرماه در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا آغاز میشود، افزود: همزمان با این برنامههای ملی، صدها مجلس سوگواری، نشست تبیینی و آیین بزرگداشت در استانها، شهرستانها و مصلاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ساماندهی و اجرای برنامههای استانی، از تشکیل کمیتههای بزرگداشت در سراسر کشور خبر داد و گفت: با بهرهگیری از ظرفیت دستگاهها، نهادهای انقلابی، مجموعههای مردمی و دفاتر استانی شورا، برنامههای بزرگداشت قائد شهید امت به صورت منسجم و باشکوه در اقصی نقاط کشور برگزار خواهد شد
برنامه های ایام وداع ، تشییع و بدرقه آقای شهید ایران
۱. برگزاری مراسم سراسری وداع با امام شهید همزمان با مراسم تشییع تهران مقارن با ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۵/۴/۱۴۰۵ در مصلی ها و مساجد و بقاع متبرکه و امامزادگان(برنامه محوری و سراسری)
۲. اعلام و اقامه نماز لیله الدفن در پنج شنبه شب مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۵ و پس از اتمام مراسم تدفین پیکر مطهر(برنامه محوری و سراسری)
۳. برگزاری مجالس عزا و سوگواری عمومی در مساجد و بقاع متبرکه و امامزادگان و اجتماعات و تجمعات مردمی شبانه از روز سیزدهم لغایت نوزدهم تیرماه (برنامه محوری و سراسری)
۴. اجرای پویش ملی ختم قرآن، صلوات و ذکر در فضای مجازی با عنوان بدرقه قرآنی آقای شهید ایران
۵. بهره گیری از ظرفیت دو نماز جمعه ۱۲ و ۱۹ تیر ماه و برپایی مراسم عزا و بزرگداشت قبل از اقامه نماز و استفاده از بیانات خطبای محترم جمعه نسبت به شخصیت و خدمات آقای شهید در جمع نمازگزاران جمعه در بیش از ۹۰۰ شهر کشور .
۶. برگزاری مراسم قرائت قرآن ، ادعیه و مرثیه خوانی در مساجد، حسینیه ها و بقاع متبرکه.
۷. برگزاری محافل انس با قرآن و ختم سراسرس قرآن کریم.
۸. اجرای پویش ملی ختم قرآن، ذکر صلوات در فضای مجازی با عنوان بدرقه قرآنی آقای شهید
۹. فضاسازی محیطی شهرها، میادین، معابر و اماکن عمومی. نصب پرچمهای عزا، تصاویر و جملات منتخب از بیانات رهبر شهید
۱۰. پوشش گسترده رسانهای مراسم بصورت استانی، ملی و فضای مجازی
برنامه های پس از تدفین تا اربعین آقای شهید ایران
۱۱. برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید در تمامی مراکز استانها، شهرها و بخشها به مدت ۳ روز پس از تدفین پیکر مطهر از روز جمعه مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۵ تا یک شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۵ (برنامه محوری و سراسری)
۱۲. برگزاری مجالس بزرگداشت امام شهید تا چهلم پس از تدفین در مساجد شهرها و روستاها و اجرای طرح با امام شهید ۴۰ شب ۴۰ مسجد (برنامه محوری و سراسری)
۱۳. برگزاری مراسم در حوزههای علمیه، مراکر آموزش عالی،اتحادیه های صنفی و ادارات و مراکز فرهنگی و همچنین خانواده بزرگ نیروهای مسلح
۱۴. برگزاری مراسم مردمی با محوریت همه اقشار اصناف، کارگران، فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان، نیروهای مسلح، خانوادههای شهدا و ...
۱۵. برگزاری مجالس هفتگی شبهای جمعه در مساجد تا اربعین
۱۶. برنامه های ویژه بسیج اساتید، دانشجویان، خواهران و سایر اقشار بسیجی
۱۷. برگزاری روضههای خانگی و مراسم مردمی تا چهلم امام شهید
۱۸. برگزاری مراسم در بقاع متبرکه، امامزادگان و هیئات مذهبی
۱۹. اعزام سخنرانان و مبلغین به مناطق مختلف کشور
۲۰. تولید و توزیع بستههای محتوایی برای سخنرانان و رسانهها
۲۱. برگزاری پویشهای فرهنگی، هنری، رسانهای و ادبی. برگزاری مسابقات کتابخوانی، حفظ و مفاهیم قرآن و وصایا و بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی
۲۲. بهره گیری از فضای مجازی و برگزاری جلسات محتوایی بین اندیشمندان در وبینارهای متنوع.
۲۳. استفاده از ظرفیت مجازی " شاد" برای دانش آموزان کشور با راه اندازی پویش های منتنوع از جمله ، ایجاد صفحه " باید برخاست " با محتواهای متنوع و ثبت خاطرات دانش آموزان از مراسم های مختلف بزرگداشت آقای شهید .
۲۴. اجرای گروه های سرود هزاران نفری دانش آموزی در فضای مجازی و مراسم های متنوع استانی و اجرای سرودهای ای ایران ، آقای شهید ، باید برخاست ..
۲۵. اجرای پویش " روشنی ماه " و بهره گیری از آثار هنری دانش آموزان در مناسبت های یاد شده و انتخاب بقرگزیدگان توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانهای کشور.
۲۶. ایجاد مواکب دانش آموزی در تمامی مراسم های بزرگداشت قائد شهید در استان های کشور .
۲۷. برنامه ریزی برای برپایی مراسم و جلساتی در بیش از ۲۰ کشور ، با حضور علما، اندیشمندان مسلمان و آزاده دیگر ادیان الهی نسبت به مقام قائد شهید در مراکز فرهنگی، مساجد و رایزنی های فرهنگی کشورها.
برنامه های پس از اربعین تا نخستین سالگرد شهادت آقای شهید ایران
۲۸. برنامه های متنوع فرهنگی، علمی، نخبگانی، مردمی، ( هر هفته یک برنامه ) تا اولین سالگرد
۲۹. ستمرار نشستهای تبیینی و کرسیهای علمی
۳۰. برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی درباره اندیشههای رهبر شهید
۳۱. تولید آثار پژوهشی، مستند، کتاب، فیلم و محصولات فرهنگی
۳۲. نامگذاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی به نام رهبر شهید
۳۳. برگزاری یادوارههای تخصصی در دانشگاهها و حوزههای علمیه
۳۴. برگزاری هفته فرهنگی و هنری سالگرد
۳۵. انتشار ویژهنامهها و تولید محتوای چندرسانهای
۳۶. نامگذاری میادین و معابر در استان ها و اعلام آن با هماهنگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی
برنامههای پیشنهادی تکمیلی ویژه دستگاه ها و نهادها
۳۷. راهاندازی پویش ملی روایت یک خاطره از رهبر شهید
۳۸. رونمایی از تمبر یادبود مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید انقلاب اسلامی
۳۹. برگزاری نمایشگاه عکس، اسناد و آثار
۴۰. تولید سرودها و نماهنگهای مردمی
۴۱. برگزاری شب شعر، سوگواره ها ، عهد واره ها و جشنوارههای ادبی و هنری
۴۲. اجرای پویش اهدای خون به نام رهبر شهید انقلاب اسلامی
۴۳. اجرای پویش آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
۴۴. اجرای رزمایشهای گسترده خدمترسانی و مواسات
۴۵. راه اندازی اردوهای زیارتی برای زیارت مقتل و یادمان امام شهید در تهران و زیارت مرقد امام مجاهد شهید در مشهد الرضا (ع) توسط دستگاه های فرهنگی و آموزشی برای نسل جوان به ویژه دانشجویان، دانش آموزان و ...
۴۶. کاشت نهال به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی
۴۷. ایجاد کتابخانه یا قفسه کتاب یادبود در مساجد و مدارس
۴۸. برگزاری نشستهای ویژه برای نوجوانان و جوانان با محور میراث فکری رهبر شهید
۴۹. تولید محتوای چندزبانه برای مخاطبان جهان اسلام
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