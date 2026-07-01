 برپایی ۱۷۵ موکب بزرگ دانشگاهیان برای تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی پندار با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در کمیته استان تهران اظهار کرد: با همکاری دانشگاههای استان تهران، ۱۷۵ موکب بزرگ دانشگاهیان در مسیرهای پیشبینیشده برای مراسم برپا خواهد شد تا خدمات فرهنگی، پذیرایی و پشتیبانی به دانشگاهیان و سایر زائران ارائه شود.
وی افزود: همزمان، ظرفیتهای اسکان در دانشگاههای دولتی، دانشگاههای علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاههای استان تهران بهصورت کامل شناسایی و سازماندهی شده است. بخشی از این ظرفیتها برای اسکان کاروانهای دانشگاهی و بخشی دیگر، در هماهنگی با ستاد ملی، برای خدمترسانی به سایر زائران و مردم عزیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
استفاده از ظرفیت های دانشگاه های قم و مشهد برای ارائه خدمات رفاهی به کاروانهای دانشگاهی و زائران
رئیس کمیته استان تهران دانشگاهیان ستاد ملی تشییع رهبر شهید با اشاره به مسئولیت پشتیبانی ستاد دانشگاهیان گفت: علاوه بر ساماندهی ظرفیتهای استان تهران، هماهنگیهای لازم برای پشتیبانی از دانشگاههای استانهای قم و خراسان رضوی نیز انجام شده است تا ظرفیتهای دانشگاهی این دو استان، بهویژه در دانشگاه فردوسی مشهد، برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به کاروانهای دانشگاهی و زائران بهصورت منسجم به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر نقش دانشگاهها در این رویداد ملی خاطرنشان کرد: دانشگاهها همواره در مقاطع سرنوشتساز کشور پیشگام بودهاند و امروز نیز با همدلی، انسجام و بهرهگیری از همه ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اجرایی، آماده ایفای نقش مؤثر در خدمترسانی و برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید هستند.
رئیس کمیته استان تهران دانشگاهیان ستاد ملی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید در پایان از رؤسای دانشگاهها، اعضای هیئت علمی، کارکنان، دانشجویان، هیئتهای دانشگاهی و تمامی دستگاههای همکار برای مشارکت در این حرکت ملی قدردانی کرد و گفت: این همافزایی، جلوهای ماندگار از مسئولیتپذیری و سرمایه اجتماعی دانشگاه در خدمت به انقلاب اسلامی و مردم است.
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